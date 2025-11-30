Situație dramatică în Prahova și Dâmbovița, unde peste 125.000 de oameni au rămas complet fără apă potabilă după ce ploile torențiale au blocat stația de epurare, încărcând rețeaua cu atât de mult mâl încât filtrarea a devenit imposibilă. Apele Române cer declararea stării de urgență, prefectul solicită resurse din rezerva de stat, iar ministrul Mediului acuză instituția că gestionează defectuos criza și trimite corpul de control în teritoriu.

Sunt deja două zile de când 125.000 de oameni din 13 localităţi din Prahova şi oraşul Moreni au rămas fără pic de apă. Sunt afectate inclusiv oraşe mari precum Câmpina sau Breaza. Ajutorul a venit abia astăzi. Pompierii au adus apă de la 20 de kilometri distanţă în cisterne. Oamenii au stat la cozi şi au cărat apa cu cărucioarele.

"Noi stăm ca proştii la rând de la ora 11. Am ajuns acum să iau apă. Ne-am anunţat unii pe alţii. Care a trecut prin zonă şi a văzut cisterna, ne-am dat.", a spus un cetăţean.

Reporter: V-au anunţat cei de la primărie?

Articolul continuă după reclamă

Cetăţean: Nimic, nici bilet, nici nimic pe uşa blocului, nimic. Aseară s-a dat puţin aşa că o să aducă ceva, dar astăzi au venit. De aici o să merg la magazin să îmi cumpăr de băut.

"În oraşul Câmpina, oamenii pot veni la 5 cisterne de unde pot lua apă potabilă, dar şi pentru uz casnic. Acestea vor fi realimentate în mod continuu pentru că apa trebuie să ajungă pentru toată lumea.", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

Oamenii au luat cu asalt magazinele, dar au fost cozi şi la izvoarele din zonă, deşi există semne care atenţionează că apa nu e potabilă.

"Ligheanul pe foc, încălzim apa, spălam vasele, dăm cu ţârâita.", a adăugat un bărbat.

Problemele au început după ce din cauza ploilor, apa tulbure din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila. Acum, turbiditatea este de 3 ori mai mare decât limitele normale. Situaţia este cu atât mai critică cu cât apa din baraj este la un nivel extrem de scăzut. Acesta era golit controlat după ce a fost descoperită în vară o problemă la vanele de pe fundul lacului.

"Specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit astăzi de urgență pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, o operațiune esențială pentru reluarea evacuării controlate a apei.", a declarat Ana-Maria Agiu, specialist relaţii publice la Administrația Națională "Apele Române".

Spitalul Municipal din Câmpia nu mai face internări pentru că nu se mai pot efectua sterilizări, iar cursurile în şcoli ar putea fi suspendate săptămâna viitoare. Prefectul acuză Apele Române de situaţie.

"Au constatat că e avariată abia prin luna iunie, nouă ne-au comunicat la inceputul lunii noiembrie. Din păcate această închidere a fost făcută fără comunicare, nici către public, nici către operatori.", a declarat Daniel Nicodim, prefect Prahova.

Ministrul Mediului spune că autorităţile îşi pasează responsabilitatea şi a trimis corpul de control.

"Toate autorităţile spuneau că nu există niciun scenariu în care să rămână oamenii fără apă potabilă şi iată, a fost nevoie doar de o ploaie pentru a rămâne fără apă zeci de mii de oameni.", a spus Diana Buzoianu, Ministrul Mediului.

"Din păcate, unele dintre aceste informaţii au fost incomplete sau chiar eronate şi tardive. Din acest motiv, nu aţi fost informaţi din timp, pentru că nici noi n-am ştiut.", a comunicat Irina Nistor, primarul municipiului Câmpina.

Estimările autorităţilor arată că situaţia se va remedia abia în 3 zile. Lucrările de la barajul Paltinu necesită coborârea nivelului apei sub un prag care va putea fi atins, cel mai probabil, în următoarele 6 luni. În tot acest timp, situaţia se poate repeta, avertizează Ministrul Mediului.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰