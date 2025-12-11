Alimentarea cu apă potabilă a fost reluată în șase localități din Prahova, iar locuitorii au primit un mesaj RO-Alert prin care au fost anunțați că pot folosi din nou apa de la robinet, scrie Mediafax. Decizia vine după ce DSP Prahova a ridicat restricțiile impuse în urma crizei declanșate la Paltinu, în baza analizelor care au confirmat că apa se încadrează în parametrii de siguranță.

Alimentarea cu apă potabilă a fost reluată în şase localităţi din Prahova. Autorităţile au emis un RO-Alert

Locuitorii din Breaza, Telega, Bănești, Baicoi, Brebu și Florești au primit mesaj RO-Alert prin care au fost anunțați că pot folosi din nou apa de la robinet.

ISU Prahova a emis alerta pentru informarea populației din cele șase localități în care apa a fost declarată potabilă. Mesajul a fost trimis pentru a anunța reluarea furnizării apei potabile după întreruperea înregistrată anterior.

Mai devreme, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunțat ridicarea restricţiilor privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a început în data de 28 noiembrie.

Rezultatele analizelor de laborator ale probelor de apă potabilă prelevate în sistemele din Brebu, Telega, Băilești, Florești, Băicoi și Bănești au arătat că parametrii analizați se încadrează în valorile admise de normele în vigoare.

