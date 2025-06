Tinerii au fost încântaţi să descoperă că dacă nu ajung ei în Asia în acest weekend, vine India la ei acasă. "Îmi place foarte mult cultura asiatică, am tot fost în Asia şi îmi place foarte mult cultura aceasta, o ştiu şi cred că deja o simt", spune un participant. "Am avut şi noi o experienţă cu zona asta asiatică, am fost în Bali şi oarecum am reîntâlnit nişte lucruri pe care le-am văzut şi acolo, uleiurile esenţiale, palo santos şi aşa mai departe", zice un altul.

Festivalul a fost cadrul ideal pentru fotografii virale pe reţelele sociale. "Fotoliul de lemn în design elefant, multicolor, toată lumea a făcut poze, oglinda, deci asta a fost zona Instagram, aşa am numit-o eu şi a atras ochiul pentru că e diferit. De 22 de ani ne ocupăm de importuri din Asia, aducem din toată Asia", spune Jennifer Hack, antreprenor.

Oglinda din imagini a fost cel mai fotografiat obiect de trecători. Rama este, de fapt, o poartă de acum câteva sute de ani din India pe care au fost sculptate zeităţi hinduse.

Arome asiatice în Capitală

Dar nimeni nu a putut rezista în faţa mâncărurilor tradiţionale, de la cele dulci-acrişoare, până la aromele picante, au fost preparate pentru toate gusturile şi buzunarele. "Samosa, pateuri vegetale cu mazăre, cu stafide, foarte bun, cu cartofi, uşor picante, frigărui de miel şi de pui. 30 de lei, 35, 40, 45 maxim şi de 20 avem, după buzunarul fiecăruia", arată Profila Gheorghe, cofetar.

Un bilet la festival costă 27 de lei pentru adulţi. Elevii, studenţii şi pensionarii plătesc 11 lei.

