Bulgarii joacă tare: în Albena şi Nisipurile de Aur, hotelierii au lansat oferte last-minute cu reduceri de până la 40 la sută, pentru Paşte. Meniurile şi programul muzical au fost adaptate pentru a mulţumi gusturile româneşti. Sejurul de Paşte este un test pentru vacanţa mare. La vară, bulgarii promit că vor angaja şi personal din România, pentru a ne face să ne simţim ca acasă.

În prag de Paşte, litoralul bulgăresc este deja pus la punct. Iar preturile au şi intrat la apa cu 40%. În staţiunea Nisipurile de aur sunt 80 de hoteluri. De Paşte sunt deschise 10% dintre ele, iar gradul de ocupare este de peste 80%. Pachetele sunt de 3 nopţi, costă în medie 400 de euro cu toate mesele incluse şi acces la spa. Acest preţ este pentru o familie cu un copil sub 12 ani.

"Hotelul respectiv de vineri va întâmpina 480 de români. Hotelul vecin peste 600. Şi mai avem încă un hotel care de asemenea deschide doar de dragul sărbătorilor de Paşte", a declarat Ion Bondar, reprezentant lanţ hotelier. uriştii români care vor veni în vacanţa de Paşte în Bulgaria găsesc în meniu şi produse precum sarmale în varză, în viţă sau zacuscă. De fapt, un întreg colţ de produse tradiţionale. Nisipurile de Aur devin incet incet statiune românească. "Vor fi români din Bucureşti care vor întâmpina oaspeţii noştri. Canale TV româneşti, informaţiile printate pretutindeni în limba română. Ne-am gândit şi la animaţia de seară pentru copilaşi şi adulţi să existe piese româneşti cunoscute", a declarat Ion Bondar, market development România.

La Albena, reducerile de ultim moment pentru vacanţa de Paşte au ajuns la 15%. Astfel un sejur de trei nopţi va costa o familie 420 de euro la patru stele şi 650 de euro la 5 stele. "De regulă, pachetele de Paşte vin cu 3 nopţi de cazare, dar se pot rezerva şi o singură noapte sau două nopţi. O să avem DJ român şi DJ bulgar. De asemenea orchestră românească", a declarat Florin Barbu, manager vânzări Albena. "Am avut preţuri foarte bune şi din cauza aceasta lumea a şi cumpărat. Vom avea, la Albena, peste 90% români", a declarat Dima Pusnava, specialist în turism.

Destinaţiile din ţară, în schimb, nu mai sunt la fel de populare ca în alţi ani, mai ales că voucherele de vacanţă au scăzut la 800 de lei. Gradul de ocupare, în hotelurile deschise de Paşte, este de 70%, potrivit ANAT.

