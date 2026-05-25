Promisiunile de îmbogăţire rapidă de pe TikTok şi Instagram pot ascunde cursuri fără valoare, vândute prin tehnici vechi de tip MLM şi ambalate în mesaje motivaţionale. Marian Hurducaș, expert în comunicare şi marketing digital, explică în cadrul unui interviu marca Observator 16 cum recunoaştem capcanele: de la grafice spectaculoase şi bani număraţi în faţa camerei, până la lipsa unor persoane reale, a unui contract clar şi a unei baze legale solide.

Teodora Tompea, prezentator: Cum facem să nu cădem într-o astfel de capcană? Nu știu dacă îi putem spune așa... Pentru că tu privești, până la urmă, cursul, dar nu știi dacă acesta este valid, dacă are conținutul care să te ajute. Ei bine, nu știi ce soluție să aplici. Cum facem?

Marian Hurducaș, expert în comunicare şi marketing digital: Chiar dacă nu sunt specialist, dacă acești oameni care vând cursurile lucrează pe SRL, ei fac o treabă legală. Singurul lucru pe care poți să îl faci este să înțelegi ce cumperi și apoi să te duci la Protecția Consumatorului. Asta dacă firma are sediul în România.

Teodora Tompea, prezentator: Cele mai multe sunt internaționale.

Marian Hurducaș: Exact. În condițiile în care firma are sediul în România și se supune legislației europene, tu poți spune că ai primit ceva ce nu este conform cu așteptările și te poți duce la ANPC.

Teodora Tompea, prezentator: Asta e pasul de după, dar înainte, ca să nu ajungi în situația asta...

Marian Hurducaș: Ca să nu ajungi în situația asta, ar fi bine să chestionezi tot ce îți apare în față. E primul lucru pe care ar trebui să îl faci în viață, în general: să chestionezi. Îți dai seama că este ceva cu semn de întrebare pentru că există aceleași metode. Arată un ecran de telefon cu niște grafice, cu o aplicație, numără niște bani. Nu știu dacă sunt adevărați, falși sau împrumutați de la cineva. E vechea strategie: închiriez un Lamborghini sau o altă mașină premium. Astea sunt lucruri care ar trebui să îți sune un clopoțel de alarmă că ceva nu este în regulă. Nu există îmbogățire peste noapte.

Dacă scoatem "marketing digital" din acest discurs și punem NFT, crypto, ceva adecvat vremurilor de criză prin care am trecut... Și acum trecem prin criză și ne dorim îmbogățire rapidă. Dacă există aceste ingrediente, deja avem de ce să ne punem întrebări.

Teodora Tompea, prezentator: Deci ne ajută să vorbim cu o persoană reală, să fie cineva care să ne răspundă la toate întrebările.

Marian Hurducaș: Exact. Vedeam pe ecran că este sugestia unui contract. Contractul ăla, înainte să îl semnezi, ar trebui să ți-l citească cineva care știe legea. Acum ajungem și pe segmentul de inteligență artificială. Inteligența artificială poate să îți dea niște idei de ghidaj: "Vezi că nu e bun contractul ăsta", "Vezi că ceea ce vezi tu pe internet, cursurile de vânzare digitală, nu sunt OK". Am făcut testul și mi-a indicat că poate fi un scam.

Dacă inteligența artificială poate să facă chestia asta, în varianta gratis, oricine poate scoate telefonul sau laptopul și să verifice.

Teodora Tompea, prezentator: Să mergem și în paradigma cealaltă. Poți să te îmbogățești folosind doar online-ul, în termeni simpli și rapid, și să ajungi la acest succes peste noapte?

Marian Hurducaș: Da, poți să o faci, dar asta este o chestie rezervată doar la 1%. Este o tehnică de MLM, până la urmă, aceea din anii ’90 care s-a perpetuat până astăzi: multi-level marketing. Ideea este să te fac pe tine să cumperi un produs, după care tu îl faci pe colegul tău să ia produsul de la tine și tot așa. Practic, fiecare dintre noi trebuie să cumpere un anumit număr de produse.

Diferența este că aici vinzi drepturi de revânzare. Sunt două lucruri pe care trebuie să le discutăm aici: cumperi aceste cursuri ca să devii specialist, ca să devii mai bun, să te angajezi undeva, să îți deschizi propria companie sau pentru că vrei să faci bani rapid?

Dacă vedem doamne de 70 de ani pe Facebook care vând cursuri de genul acesta, deja trebuie să îți pui un semn de întrebare.

Teodora Tompea, prezentator: Ca să facem o recapitulare: trebuie să te uiți cine vinde acest curs, să te uiți puțin în background, să te folosești de inteligența artificială ca să vezi dacă este bun sau nu și, dacă vrei să cumperi, măcar să ai o bază legală.

Marian Hurducaș: Exact. Nu știu dacă ați observat, toate filmulețele de acest fel te fac să te simți cel mai prost din curtea școlii, că tu nu poți face asta. Cei care vând cursuri legitime au un program de 3 luni, de 6 luni, unde explică clar beneficiile. Există persoane reale care oferă testimoniale. Oamenii care vând așa ceva au urme digitale online foarte legitime și credibile.

Teodora Tompea, prezentator: Deci fabrica de iluzii există dacă le dăm noi voie să existe. Cel mai bine ar fi să ne documentăm și să vedem că în spatele acestor programe sunt oameni reali care se ocupă cu asta. Așa ne putem feri de capcane și să nu dăm banii degeaba.

