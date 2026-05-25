Exclusiv Ce le-a spus Demeter Andraș colegilor din UDMR după apariția înregistrărilor în care înjură România

O înregistrare cu Demeter Andraș, ministrul interimar al Culturii, tulbură apele în întreg mediul politic și nu numai. Demeter Andraș este acuzat că a folosit un limbaj vulgar la adresa României. Csoma Botond, membru UDMR, coleg al lui Demeter Andraș, a oferit o reacție ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator.

de Bianca Iacob

la 25.05.2026 , 17:44
"Am rămas stupefiat". Reacția unui important membru UDMR după apariția înregistrărilor cu Demeter Andraș Csoma Botond, purtător de cuvânt al UDMR, vorbește în cadrul unui eveniment - Facebook/CsomaBotond
Ministrul interimar al Culturii, Demeter Andraș, a declarat că este dispus să renunțe la funcția sa dacă se va dovedi că a folosit cu adevărat un limbaj vulgar la adresa României. Demeter Andraș spune că presupusa înregistrare cu el publicată de un ziar local nu ar fi adevărată și că el nu își amintește să fi spus vreodată așa ceva. După reacția lui Demeter Andraș, a venit și o reacție din interiorul UDMR. Csoma Botond, membru important și purtător de cuvânt al Uniunii Maghiarilor din România, a vorbit pentru Observator.

Csoma Botond: "Am rămas stupefiat! Am vorbit cu el"

"Sincer vă spun, eu am fost absolut surprins. Nu așa l-am cunoscut pe domnul ministru Demeter Andraș. Să facă o asemenea afirmație...am fost total surprins de această afirmație a dânsului. Nu știu din ce rațiuni sau din ce motive a ajuns să facă această afirmație foarte gravă și din acest motiv i-am și cerut demisia din funcția de ministru al Culturii.

Am avut o discuție cu domnul ministru, am lămurit toate aspectele. Eu și în comunicat am scris că nu trebuie instrumentalizată politic o asemenea afirmație împotriva unei întregi comunități. Dar, sigur, orice afirmație a unui ministru din partea UDMR aduce anumite riscuri pentru comunitatea maghiară.

Nu știu dacă poate fi dat afară din partid, nu am discutat și nu sunt în măsură să vă spun acest lucru. Dar cert este că s-a vorbit cu domnul ministru și i-am cerut să își dea demisia.

Dânsul ar trebui să explice contextul, să spună exact în ce context a făcut afirmația. Poate că afirmația este puțin scoasă din context. Dar indiferent de situație, nu poți face o asemenea afirmație. Eu am rămas absolut stupefiat și nu mă așteptam, pentru că eu îl cunosc, e un om competent și de aceea l-am și propus pentru această funcție. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer vă spun", a spus Csoma Botond pentru Observator.

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

