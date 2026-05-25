Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, demisionează după ce a înjurat statul român: "Un gest necesar"

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, şi-a anunţat demisia după scandalul provocat de apariţia înregistrării în care ar fi folosit un limbaj vulgar la adresa statului român şi a interesului naţional. Demnitarul spune că îşi depune mandatul "fără ezitare" pe masa premierului şi îşi cere scuze celor care s-au simţit jigniţi sau trădaţi, susţinând că actele şi faptele sale în interesul cultural naţional ar demonstra contrariul acuzaţiilor care i se aduc.

la 25.05.2026 , 18:08
Demeter Andras, ministrul interimar al Culturii - Ministerul Culturii via Facebook
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat că demisionează după apariția unor înregistrări audio în care acesta folosește un limbaj vulgar.

"Niciodată nu m-am lipit/agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, cand îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare. 

Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar frământări și divizare  în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați. 

Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine. 

Mulțumesc tuturor celor care îmi acordă, în continuare, încrederea lor", a postat Demeter Andras Istvan pe pagina sa de Facebook.

