Criză acută de medici la Spitalul Judeţean Braşov. Patru din cei cinci medici radiologi de la Urgenţe şi-au înaintat demisiile luna aceasta, din cauza volumului uriaş de muncă. Iar vestea este şi mai rea, întrucât, suntem în plin sezon al sporturilor de iarnă şi sute de turişti ajung la spital după ce se rănesc pe pârtii.

Medici puţini şi pacienţi mulţi. Asta e situaţia la Spitalul Judeţean Braşov. Peste jumătate dintre cei care ajung la urgenţe, au nevoie de investigaţii radiologice. Astfel, un medic radiolog trebuie să se ocupe de zeci de pacienţi într-o gardă. La compartimentul de Radiologie şi Imagistică Medicală din Unitatea de Primire a Urgenţelor funcţionează cinci medici. Patru dintre aceştia şi-au depus demisia, astfel încât, din martie, un singur medic ar trebui să se ocupe de sute de cazuri într-o gardă de 12 ore.

Conducerea spitalului s-a gândit la câteva soluţii pentru a-i face pe cei patru radiologi să se răzgândească

"Într-o gardă, peste 300 de prezentări în UPU. Sunt şi 100 la computerul tomograf, plus radiografiile care sunt zeci", a declarat Alina Pralea, asistentă Radiologie. Încă din 2021, spitalul are două structuri separate de Radiologie: un laborator clinic cu 16 medici, care se ocupă de pacienţii din spital, şi un compartiment cu cinci medici, doar pentru Urgenţe. Surse din cadrul spitalului susţin că celor din laborator le era interzis să-şi ajute colegii de la Urgenţe.

Articolul continuă după reclamă

"Este o situaţie de câţiva ani în care se fac CT-uri aşa, ca pe bandă să spunem, deci ca pe bandă, şi este un singur medic radiolog care trebuie să dea rezultatul din toată Urgenţa", a declarat Adriana Zârnovean, asistentă Radiologie. "Vă daţi seama, să derulezi mii de imagini nu le poţi derula în 2-3 minute. Este lipsă de personal, nu putem să ne luăm concedii", a declarat Alina Pralea, asistentă Radiologie. Conducerea spitalului s-a gândit la câteva soluţii pentru a-i face pe cei patru radiologi să se răzgândească.

"Avem această variantă a transferurilor. Este singura variantă care ne este permisă în momentul de faţă, pentru că, cu restricţiile legislative actuale nu putem face concursuri", a declarat Dan Grigorescu, directorul Spitalului Clinic Judeţean Braşov. De asemenea, conducerea cere angajări de urgenţă. Contactată de Observator, şefa Laboratorului de Radiologie de la Spitalul Județean Brașov a refuzat să ofere un punct de vedere.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰