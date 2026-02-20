Greşeala frecventă din trafic, după ninsoare, care se pedepseşte cu amenzi de până la 4.000 de lei

Pe lângă capcanele pe care ni le întinde vremea rea, ne mai place să ne săpăm şi singuri groapa! Unii şoferi par că s-au plictisit să mai cureţe zăpada de pe plafonul maşinii, asta deşi, pericolul este uriaş! În orice clipă, acel strat de omăt poate ajunge ori pe parbrizul maşinii din spate, ori pe al altora. Legislaţia este clară: suntem obligaţi să ne curăţăm maşinile. În caz contrar, amenzile usturătoare ne vor convinge să nu mai încălcăm legile.

Într-un nod rutier precum Braşovul, vehiculele cu zăpadă pe plafon au devenit un peisaj obişnuit în trafic.

Pericolul din trafic, după ninsoare

Reporter: Vrem să vă întrebăm de ce nu aţi curăţat zăpada de pe maşină. E normal să circulaţi aşa?

Şofer: Pentru că n-ajung.

Reporter: Poate să cadă pe o altă maşină.

Şofer: Nu cade.

Reporter: Cum puteţi să garantaţi lucrul acesta?

Şofer: Păi e prinsă de maşină. Nu cade pe alte maşini.

Şi nu vorbim doar de camioane şi autoutilitare. Nici şoferii maşinilor nu se mai sinchisesc să îndepărteze zăpada de pe caroserie. Asta deşi, în orice clipă, stratul depus pe plafon poate ajunge pe autorismele celorlalţi participanţi la trafic.

"Dacă nu se dă zăpada jos de pe ea, fiind cum a fost şi la mine ieri, de vreo zece centimetri, riscă să-ţi vină în timpul mersului pe parbriz, să nu mai vezi nimic. Am văzut că nu-i interesează. Aproape numai ochiul cât vede în faţă aici şi zăpadă şi pe parbrizul din faţă, şi pe sus. Deci, complet", spun şoferii.

Amenzi usturătoare pentru şoferii care nu respectă legea

"Însă pericolul nu este doar desprinderea acestor elemente de zăpadă sau gheață care constituie contravenție, ci și de răspunderea ulterioară, pentru că au fost situații în care au rezultat accidente rutiere soldate cu victime omenești, ceea ce reprezintă, din punct de vedere juridic, întocmirea unui dosar penal și cercetarea ulterioară cu răspunderea juridică", a transmis Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Amenzile pentru şoferii care nu îndepărtează zăpada ajung până la 2.000 de lei pentru cei care conduc autoturisme, iar pentru conducătorii camioanelor, suma se ridică la 4.000 de lei.

