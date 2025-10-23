Tragedie în judeţul Vaslui. Avionul de mici dimensiuni dispărut de pe radar joi s-a prăbuşit în mijlocul unei păduri din zona localităţii Băcani. Pilotul, un om de afaceri din Suceava, a fost găsit decedat.

Omul de afaceri Ioan Pavel este pilotul mort în accidentul aviatic din Vaslui. Aeronava s-a prăbuşit în pădure

Echipele de intervenţie au localizat epava avionului de mici dimensiuni, care a dispărut joi dimineaţa de pe radar, în pădurea din apropierea localităţii Băcani. La faţa locului au ajuns pompieri şi un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Pilotul era un om de afaceri din Suceava

Autorităţile au constatat că pilotul, care se afla singur la bord, prezenta leziuni incompatibile cu viaţa şi a fost declarat decedat.

Articolul continuă după reclamă

Surse Observator susţin că pilotul era Ioan Pavel, om de afaceri din Suceava, cunoscut ca patron al companiei Daily Caffe şi fondator al Daily Group. Acesta deţinea o cabană şi o podgorie în judeţul Vaslui, chiar în zona unde avionul s-a prăbuşit.

Bărbatul decolase din Suceava şi urma să aterizeze pe un heliport privat aflat la marginea pădurii, în apropierea proprietăţii sale.

Ancheta, în desfăşurare

În momentul dispariţiei aeronavei, în zonă se înregistrau condiţii de ceaţă densă, care ar fi putut îngreuna manevrele de aterizare. Contactul cu pilotul s-a pierdut la scurt timp după ce avionul a dispărut de pe radar.

Poliţiştii şi procurorii au ajuns la faţa locului pentru a stabili cauzele prăbuşirii. Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul s-a produs din cauza condiţiilor meteo sau a unei defecţiuni tehnice.

Pilotul a fost găsit cu faţa în jos, iar trupul urmează să fie preluat de medicii legişti. Ancheta este în desfăşurare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰