Intervenţie contracronometru pentru pompieri, într-o localitate din judeţul Hunedoara! Un căţel a fost salvat după ce a căzut într-un canal şi nu a mai putut ieşi.

După ce s-a prăbuşit în gaura din pământ, adâncă de câţiva metri, Maxi a început să latre disperat, iar localnicii au sunat imediat după ajutor. Cei mai fericiţi de salvarea acestuia au fost copiii din zonă, pentru că patrupedul este partenerul lor favorit de joacă.

