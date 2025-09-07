Antena Meniu Search
Video Operațiune emoționantă de salvare: Maxi, cățelul copiilor din sat, scos de pompieri dintr-un canal

Intervenţie contracronometru pentru pompieri, într-o localitate din judeţul Hunedoara! Un căţel a fost salvat după ce a căzut într-un canal şi nu a mai putut ieşi.

de Redactia Observator

la 07.09.2025 , 09:21

După ce s-a prăbuşit în gaura din pământ, adâncă de câţiva metri, Maxi a început să latre disperat, iar localnicii au sunat imediat după ajutor. Cei mai fericiţi de salvarea acestuia au fost copiii din zonă, pentru că patrupedul este partenerul lor favorit de joacă.

hunedoara pompieri salvare
