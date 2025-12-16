A fost suficient să apară două cazuri de lepră la Cluj ca să se dezlănţuiască pe Tik Tok şi pe Facebook toate teoriile conspiraţiei posibile şi imposibile. Românii răspândesc de la unii la alţii că sunt sute de oameni bolnavi şi nu ni se spune, că sunt ascunşi prin spital şi că boala se răspândeşte foarte repede. Autorităţile spun încă o dată: staţi calmi, nu există pericol pentru populaţie. Boala se transmite extrem de greu, după un contact prelungit. Între timp, cele două tinere venite din Indonezia şi confirmate cu lepră sunt în spital unde primesc tratament, pentru că lepra este vindecabilă în zilele noastre.

Două cazuri de lepră au fost confirmate oficial de medicii din Cluj, suficient ca pe internet să înceapă isteria. Pe reţelele sociale circulă tot felul de mesaje cum că ar fi, de fapt, 200 de cazuri, iar boala se răspândeşte rapid.

Medicii fac însă apel la calm. Lepra se transmite extrem de greu, printr-un contact prelungit cu persoana bolnavă, iar 95% dintre oamenii expuşi nu dezvoltă simptome pentru că sistemul imunitar este capabil să combată bacteria. În plus, şi vaccinul TBC ne apără împotriva bolii.

"Ce înseamnă contact prelungit? 20 de ore pe săptămână, timp de 3 luni. În ce priveşte clienţii, am constatat că niciunul nu îndeplineşte definiţia pe care am spus-o", a declarat Corina Criste, directorul DSP Cluj.

În ultimul an, la salonul SPA la care lucrează cele două tinere confirmate cu lepră au fost peste 2.000 de clienţi. O parte dintre ei au primit email din partea Direcţiei de Sănătate Publică. Niciunul nu prezintă însă vreo suspiciune.

"Fac apel la toţi cetăţenii şi în speţă la clienţii acestui salon ca în momentul în care văd o minimă modifcare a stării de sănătate să se prezinte la Spitalul de Boli Infecţioase Cluj, respectiv la spitalul de urgenţă", a declarat Maria Forna, prefectul judeţului Cluj.

Între timp, toţi angajaţii salonului au fost testaţi şi niciunul nu a fost confirmat cu lepră.

"Au fost identificate 8 persoane în salon ca şi contact. Două le-am internat în weekend pentru evaluare. Ele sunt diagnosticate ca contact asimptomatic. Au primit o doză unică de profilaxie a infecţiei", a precizat Violeta Briciu, director medical Spitalul de Boli Infecţioase Cluj.

Între timp, cele două tinere confirmate cu lepră se află în continuare în spital, unde vor rămâne cel puţin pentru încă o săptămână. Tratamentul va fi administrat pe termen lung, de până la 12 luni.

"După primele doze de tratament, boala devine necontagioasă. Cu cât tratăm mai repede, cu cât oprirea în evoluţie e mai mare", susţine Mihaela Lupşe, şef secţie Spital de Boli Infecţioase Cluj.

Legea noastră prevede că o persoană extracomunitară care vine să lucreze la noi trebuie să dea doar o declaraţie pe propria răspundere prin care anunţă că nu are o boală contagioasă, iar apoi are la dispoziţie 90 de zile pentru a prezenta documentele medicale, timp în care poate lucra.

"Am discutat vineri cu ministrul Sănătăţii să analizeze şi legislaţia naţională", a declarat Maria Forna, prefect.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, sunt aproximativ 200 de mii de cazuri de lepră raportate în lumea întreagă anual, iar cele mai multe provin din Africa, Asia sau Brazilia.

