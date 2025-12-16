Nicuşor Dan: "Chiar dacă se ajunge la o pace în războiul din Ucraina, ameninţarea Rusiei rămâne"
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Helsinki, după Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, că a avut o discuţie în acest format al Flancului estic, ţări de pe Flancul estic care sunt şi în Uniunea Europeană şi în NATO, şi chestiunea fundamentală pe care au discutat-o a fost cum să operaţionalizeze diferite programe, fie în interiorul NATO, mai ales în interiorul Uniunii Europeane, pentru că acolo sunt şi bani.
Nicuşor Dan a mai spus că a fost discuţia a tratat şi modul de coordonare cu acest proces în evoluţie pe războiul din Ucraina. Preşedintele a menţionat că, până acum, Flancul estic a fost o sintagmă, o noţiune abstractă.
