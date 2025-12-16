Val de conspiraţii în Cluj după ce două angajate ale unui centru SPA au fost diagnosticate cu lepră. Pe reţelele de socializare circulă informaţii false despre răspândirea bolii şi despre faptul că la spital ar fi ajuns în secret sute de persoane infectate. Autorităţile fac apel la calm şi spun că nu există pericol pentru populaţie.

Medicii transmit din nou că nu sunt motive de îngrijorare, pentru că lepra se transmite destul de greu, atunci când o persoană sănătoasă inhalează secreţiile unei persoane bolnave, dar pentru un timp îndelungat.

Dar şi atunci 95% dintre oamenii expuşi nu fac boala pentru că sistemul imunitar e capabil să combată bacteriile care o provoacă şi, în plus, suntem protejaţi şi de vaccin, noul anti-TBC pe care îl facem după naştere. Chiar şi aşa, clienţii salonului respectiv, care au fost la masaj în ultima lună sunt îngrijoraţi pentru că DSP a anunţat că va începe o anchetă epidemiologică, care îi va cuprinde şi pe ei, însă oamenii nu au fost sunaţi şi nici contactaţi de nimeni, măcar pentru a-i linişti.

Val de conspiraţii după cazurile de lepră din Cluj



Cei de la DSP au declarat într-o conferinţă de presă că în ultimul an au fost la masaj 2.000 de persoane, însă niciuna dintre ele nu este considerată contact pentru că nu a petrecut cel puţin 20 de ore pe săptămână, timp de 90 de zile, alături de o persoană afectată.

În total, pe lângă cele două surori confirmate cu testele pozitive, Spitalul de Boli Infecţioase au ajuns alte 8 persoane, toate angajate ale salonului, toate au testele negative, însă în cazul a două dintre ele, apropiate de cele două surori s-a luat decizia să fie internate pentru a li se administra un tratament preventiv.

Între timp, prefectul judeţului Cluj a anunţat că se lucrează deja şi la modificarea legislaţiei pentru că, în prezent, o persoană extracomunitară, care vine să lucreze aici trebuie să dea la angajare doar o declaraţie pe proprie răspundere prin care anunţă că nu are nicio boală contagioasă şi apoi are 90 de zile să prezinte şi documente medicale, 90 de zile în care poate să lucreze şi să umble prin comunitate.

