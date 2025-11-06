Primăriile se pregătesc pentru deschiderea târgurilor de Crăciun, iar unele dintre ele au făcut deja un anunţ important şi legat de noaptea dintre ani. În cinci oraşe din ţară, Revelionul va arăta puţin diferit. Nu vor mai exista focuri de artificii. Însă autorităţile locale promit că vor fi înlocuite cu alte spectacole.

Până acum Constanța, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Suceava sunt orașele care au anunțat că renunță la focurile de artificii din noaptea de Anul Nou.

Autoritățile de acolo au optat, în schimb, pentru jocuri de lumini și spectacole de lasere și totul pentru că au plecat urechea la rugămințile asociațiilor de protecție a animalelor și au înțeles ce traumă provoacă artificiile, de exemplu, asupra câinilor, pisicilor și, de fapt, asupra tuturor animalelor.

O traumă care le afectează pe tot mai multe dintre ele iar acest model este cerut și de alte orașe. Avem Ploiești, de exemplu, unde sute de localnici au semnat o petiție și cer primăriei să găsească variante alternative de celebrare a trecerii în noul an mai puțin zgomotoase și mai prietenoase cu animalele.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, și legislația actuală interzice cumpărarea de materiale pirotehnice pentru populația obișnuită. Cu ce ne putem delecta în noaptea de Anul Nou sunt acele steluțe pe care le ținem în mână și poate și niște lumânări.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰