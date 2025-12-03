Spiritul sărbătorilor se întinde peste ţară. Marile orașe sunt împodobite cu luminiţe. Centrele istorice s-au transformat în decoruri de poveste, iar localnicii şi turiştii caută cele mai spectaculoase cadre pentru fotografii memorabile.

"Corul Îngerilor" este principala atracţie din centrul Clujului în această perioadă.

"Frumos, chiar şi cu muzica avem sentimentul că vin sărbătorile", spune un locuitor.

"Şi-au dat mai mult interesul, chiar aduce spiritul Crăciunului, chiar se simte de data asta", spune o fată.

La câţiva paşi distanţă un alt decor de poveste.

"Una dintre instalaţiile spectaculoase din acest an se află pe strada Universităţii şi a fost botezată Pădurea de Crăciun. Coloane arcuite, înalte de 7 metri cu frunze şi flori oferă un spectacol de luminiă, forme şi culoare. Toate sincronizate cu muzica, iar aprinderea lor are loc din oră în oră pentru ca oricine să prindă acest moment spectaculos", a transmis reporterul Observator Alex Prunean.

La Iași, primăria a împodobit în acest an orașul cu brazi naturali în ghiveci. 850 de pomi, de diferite dimensiuni, au fost amplasați în zonele aglomerate.

Şi Oradea a îmbrăcat haine de sărbătoare. Autoritățile au pus accent anul acesta pe iluminarea clădirilor art nouveau.

"Sincer să fiu, am călătorit în mai multe oraşe din România, dar şi din afara României, multe capitale şi pot să spun că mă mândresc că sunt orădean. Aşa ceva este super instagramabil", a spus un tânăr.

"Este, în primul rând, gândit ca toate clădirile să aibă legătură între ele. Nu am făcut haotic", a precizat Camelia Filip, designer.

Austeritatea nu a stricat magia sărbătorilor. La Constanța, decorarea orașului a costat aproape 4 milioane de lei. Craiova a plătit un milion de lei pentru întregul decor festiv. Dar reacţiile sunt de toţi banii.

Târgul de aici a impresionat-o şi pe mama lui Elon Musk care a postat pe rețeaua X mai multe imagini lângă care a notat "Frumos" şi trei emoticoane.

Tot un milion de lei au cheltuit şi primăriile din Buzău, Cluj și Timișoara pentru luminiţe.

