Mai sunt doar câteva zile până când iarna își intră în drepturi, însă la Motru, frigul de afară se simte şi în casele oamenilor. Orașul a rămas fără căldură și apă caldă după ce uzina care ar fi trebuit să-i încălzească nu mai are cărbune. Cum robinetele şi caloriferele sunt sloi, localnicii se pregătesc să treacă peste valul de frig cu aeroterme, pături și tot felul de improvizații. Situația este atât de critică încât autoritățile au declarat stare de alertă, iar oamenii așteaptă cu sufletul la gură o soluție, înainte ca temperaturile să scadă și mai mult.

La Motru, frigul nu mai e doar afară, ci şi în casele oamenilor. De două zile, oraşul a rămas complet fără apă caldă şi căldură, iar locuitorii sunt nevoiţi să îndure temperaturile tot mai scăzute. Totul după ce Uzina de Agent Termic a rămas fără cărbune, blocată în datorii uriaşe, care se ridică la nu mai puţin de 15 milioane de lei.

"În această situaţie s-a ajuns din lipsa fondurilor băneşti. Problema noastră este veche. Datoriile care sunt la asociaţii sunt foarte greu de recuperat. Pierderi avem şi la CEZ, la energie, avem pierderi şi la combustibil, înclusiv la cărbune", spune Gabriel Pleșa, directorul UATAA Motru.

"Noi nu am solicitat cărbune gratis, am solicitat o eşalonare a plăţii acestui cărbune, având în vedere că pentru ce am folosit până la această dată, am plătit în avans", spune Cosmin Morega, primarul municipiului Motru.

Frig e şi la Școala Gimnazială nr. 1. Chiar dacă în clase pereții încă mai sunt calzi… nu se știe pentru cât timp. Iar trecerea orelor în online nici măcar nu e o opțiune, pentru că e la fel de frig şi în case.

"Frig acasă, frig la şcoală! Să sperăm că temperaturile vor rămâne pozitive", spune Daniela Raţ, directoarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Motru.

"Noi sperăm că va reveni totul la normal. Trăim cu speranţa că se vor rezolva toate problemele şi că vom avea condiţii bune de desfăşurare a activităţii", spune Delia Ciortan, profesoară de religie.

"Am suplimentat unde este posibil cu aere condiţionate sau cu aeroterme, pe bază de energie electrică", spune Cosmin Morega, primarul municipiului Motru.

Administraţia locală a cerut sprijin de la Guvern, însă răspunsul întârzie să apară. Până când cineva va găsi o soluție, oamenii trăiesc cu teama că următoarea problemă ar putea fi chiar o pană de curent, din cauza suprasolicitării reţelei electrice.

