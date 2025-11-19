Un brad de Crăciun din tablă a reușit să aprindă spiritele la Timișoara. A fost montat în Piața Libertății și va fi punctul central al târgului din acest an. Este, de fapt, parte dintr-un carusel cu gondole în formă de globuri. În timp ce unii îl consideră urât și nepotrivit, alții îl văd ca pe ceva colorat şi inedit.

Imediat ce a fost instalat bradul de Crăciun din centrul Timişoarei, au început să sară scântei printre localnici.

"Târgul de Crăciun de la Timişoara vine anul acesta cu o atracţie care te pune pe gânduri. E înalt, e verde, arată ca un brad şi promite să ne învârtă de toţi banii. Un brad-carusel care nu doar că va străluci în întuneric, dar care ne va învârti în cerc, ca să intram, la propriu, vrem nu vrem, în spiritul sărbătorilor", a transmis reporterul Observator Iulia Pop.

Până atunci însă oamenii dezbat: "dacă şi ală e brad", "vai şi amar", scrie un localnic pe reţelele sociale. "Aşa brad urât nu am avut niciodată", comentează un altul. "E bradul austerităţii", conchide cineva.

Articolul continuă după reclamă

Pe stradă, oamenii văd partea frumoasă.

"Dacă nu se face nimic, e mai rău, dacă se face cât de cât ceva, e mai bine", spune un localnic.

"E ceva interesant. Parcă mai lipseşte ceva din el. Ceva frunziş... mai mult", susţine un alt localnic.

Instalaţia este unică în ţară. A fost adusă din Italia. Are o înălțime de 13 metri și un carusel cu opt globuri-gondolă în care încap câte patru persoane. Întregul brad se rotește, iar gondolele se ridică la aproximativ patru metri.

"Recunosc că nu m-am aşteptat neapărat, dar nici nu m-am mirat când am văzut comentariile din online. Caruselul plăteşte ca să participe la Târgul de Crăciun din Timişoara, la fel ca toate celelalte echipamente. Nu este bradul oraşului, sub care va veni Moş Crăciun. Pentru că aşa cum am spus bradul oraşului va fi în Piaţa Victoriei", a declarat Camelia Mingasson, reprezentant Casa de Cultură din Timişoara.

Târgul de Crăciun din Timișoara costă aproximativ două milioane de lei şi se va deschide pe 30 noiembrie, cu o săptămână mai târziu decât era prevăzut inițial.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰