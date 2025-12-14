Magia Crăciunului a ajuns şi într-o fermă din judeţul Harghita. Locul a fost transformat într-un târg de Crăciun, de unde clienţii pot cumpăra preparate tradiţionale pentru masa de sărbători, dar şi produse lucrate manual. Mai mult, cei mici se pot juca cu animăluţele şi pot învăţa ce înseamnă munca într-o fermă. Ieri atmosfera a fost întreţinută de toţi cei care au cântat colinde.

Ferma Tinca din Voşlăbeni, judeţul Harghita, s-a transformat într-un târg magic de Crăciun, unde atmosfera de sărbători se împleteşte cu frumuseţea naturii.

"E liniştitor. E frumos să vezi atâţia oameni că se adună acum când se aproprie Crăciunul", a spus un vizitator.

Organizatorii au pregătit cele mai gustoase bucate tradiţionale. Vizitatorii au avut de ales dintr-o gamă largă de gemuri, brânzeturi şi carne.

"Sunt produse pentru gusturile şi pentru sufletul românilor care vor să petreacă o după-amiază plăcută în atmosfera sărbătorilor de Crăciun", a spus un vizitator.

La târg, comercianţii au venit şi cu decoraţiuni de Crăciun, lucrate manual, cu dragoste.

Şi este locul perfect, unde părinţii îi pot aduce pe cei mici "să guste" un pic din viaţa de la ţară.

"Ne dorim ca şi copiii de astăzi să cunoască gustul autentic, să ştie ce înseamnă munca la fermă, să ştie de unde provine mâncarea noastră şi să înţeleagă importanţa unei alimentaţii sănătoase", a precizat Laura Conți, organizator.

Şi, bineînţeles, ei au fost cei mai fericiţi. Au petrecut timp în aer liber, în compania animăluţelor pe care le-au putut hrăni şi îngriji, iar pe lângă aceste activităţi în natură, au fost plimbaţi cu trenuleţul.

"Ne dorim ca tot ce înseamnă interacţiunea cu un animal şi efectul psihologic pe care acesta îl are asupra copiilor să intre adânc în sufletele lor, în mintea lor", a mai spus Laura Conți.

La final, cu toţii s-au bucurat de un foc de tabără.

