Oraşul din România în care şoferii care parchează ilegal sunt arşi la buzunar de AI. Riscă amenzi uriaşe

Primăria Oradea a pus în funcţiune un sistem video cu inteligenţă artificială pentru identificarea maşinilor parcate ilegal. Deocamddată, noul sistem este în faza de testare, iar din iulie, cine se vor impune şi amenzi de până la 2.500 de lei.

Sistemul video cu inteligență artificială pus în funcțiune la începutul lunii iunie de Primăria Oradea a dat rezultate încă din faza de testare, programată pentru toată luna iunie.

După montarea camerelor de supraveghere în anumite zone din oraş, potrivit Bihoreanul, numărul celor care îşi lasă maşinile în locuri nepermise s-a redus cu 50%. Este vorba de intrarea pe pietonalul străzii Republicii, pe străzile Dunărea și Independenței, precum și în Piața Cazaban. Softul bazat pe inteligență artificială analizează imaginile furnizate de camerele de supraveghere amplasate în anumite zone ale municipiului și identifică autovehiculele care ocupă ilegal domeniul public, în perimetrele predefinite.

Sistemul are capacitatea de a extrage automat o serie de informații relevante despre autovehiculele identificate, inclusiv numărul de înmatriculare, culoarea, marca și tipul (sedan, SUV, cabrio etc.), precum și durata staționării. De asemenea, aplicația poate determina categoria de tonaj (autoturism, dubă, camionetă) și poate realiza analize privind fluxul de trafic din zonele monitorizate, precizează Primăria Oradea.

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Săptămâna trecută, sistemul a generat în medie cam 20 de alarme pe zi, în urma cărora polițiștii locali au împărţit tot atâtea avertismente.