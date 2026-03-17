Orașul din România care trimite 100.000 de litri de apă unei comune afectate de criza din Republica Moldova

Criza apei potabile din Republica Moldova, provocată de atacurile asupra infrastructurii din Ucraina, mobilizează autoritățile din România. Primăria Iași va trimite 100.000 de litri de apă către municipiul Bălți, în timp ce face apel și la populație și companii să se alăture efortului.

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat că primarul din Bălţi, Alexandr Petkov, a solicitat ajutor pentru furnizarea de apă potabilă pentru locuitorii oraşului, iar primăria ieşeană va contribui cu 100.000 de litri, potrivit news.ro.

Primăria Iaşi are pregătite recipientele destinate transportului apei potabile, acestea urmând să fie umplute cu apă potabilă din reţeaua deţinută de compania ApaVital Iaşi.

Apel către companii și populație

Totodată, primarul Mihai Chirica face apel către supermarketurile şi hypermarketurile care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Iaşi pentru a dona apă potabilă, în recipiente mari, către cetăţenii din Municipiul Bălţi.

De asemenea, Primăria Iaşi anunţă că va deschide cinci puncte de colectare în municipiul Iaşi, unde locuitorii pot dona apă potabilă.

"Invazia rusă a depăşit orice limită a umanităţii, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovaţi. Recentul atac asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, din Ucraina, care a lăsat fără apă potabilă localităţi întregi inclusiv din Republica Moldova, este dovada unei mari cruzimi. În faţa acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim şi să acţionăm. Astăzi, transmitem un gest de solidaritate către prietenii noştri din municipiul Bălţi. Acest transport de apă pe care îl trimitem este răspunsul nostru în faţa distrugerii. Suntem alături de locuitorii din Bălţi şi rămânem uniţi împotriva oricărei forme de agresiune", a declarat primarul Mihai Chirica.

Criza apei, provocată de războiul din Ucraina

Municipiile Iaşi şi Bălţi sunt înfrăţite din 15 ianuarie 2023.

Republica Moldova a solicitat activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene după deversări de produse petroliere în râul Nistru, provocate de atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat vineri premierul Alexandru Munteanu.

