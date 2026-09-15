Liniile lui au rupt tiparele, iar culorile au spart convențiile unei epoci întregi. Acum, operele lui sunt la noi acasă. 69 de lucrări ale lui Pablo Picasso au ajuns la Timișoara. Lucrările au fost aduse din Franța, din primul muzeu dedicat marelui artist încă din timpul vieții. Creațiile pot fi admirate până la începutul anului viitor. Iar pe modelul marilor muzee din Europa, în ultima zi de marți din lună accesul este liber.

Picasso ne-a învățat să vedem lumea din mai multe unghiuri deodată. Mulți dintre noi i-am admirat opera doar de departe, prin fotografii și reproduceri. Din această toamnă, distanța dispare. Într-o lumină difuză, lucrările lui Picasso strălucesc la Timișoara. 69 de opere de artă - pictură, grafică și ceramică au fost aduse din Muzeul Picasso, din Antibes, Franța. Creațiile sunt din perioada de exil artistic, petrecută de geniul Picasso pe Coasta de Azur.

"Ideea nu era să aduci expoziția în locuri unde deja puteai admira opera lui Picasso, ci în locuri unde nu există muzee unde să existe lucrările lui Picasso. Avem un muzeu în Paris, dar a fost creat abia după moartea lui Picasso, apoi avem un muzeu în Barcelona, și este unul în Malaga care este ultimul, creat în 2003. Picasso a știut de muzeul din Antibes" spune Jean-Louis Andral, director al Musée Picasso, Antibes.

Este o invitație rară de a descoperi pe viu artistul pe care credeai că îl cunoști deja. Valoarea lucrărilor nu poate fi estimată.

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"O astfel de expoziție presupune costuri foarte mari. Costurile mari sunt legate de transportul lucrărilor care se face în niște condiții de securitate speciale, costuri de a pregăti expoziția, de a amenaja spațiul. O astfel de expoziție costă 300 de mii de euro. Valoarea asigurată este câteva milioane de euro" spune președintele Art Encounters, Ovidiu Șandor.

Când poate fi vizitată expoziţia Picaso en visite

Expoziția Picasso en visite este deschisă între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027.

"Ultima zi de marți a fiecărei luni va fi cu acces gratuit. Accesul se face din locație, adică nu se pot face rezervări. Va fi pe principiul primul sosit, primul servit" spune directorul Art Encounters, Georgia Bacinschi.

Cei care vor să admire expoziția plătesc între 20 și 75 de lei pentru un bilet.