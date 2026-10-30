Un job bine plătit nu înseamnă neapărat birou, laptop și ședințe. În fabrici sau pe șantiere, meseriașii calificați pot câștiga chiar mai bine decât angajații cu studii superioare. Sunt tot mai greu de găsit, aşa că angajatorii măresc salariile, să îi atragă. Un macaragiu cu experiență, de exemplu, poate câștiga şi peste 9.000 de lei, net.

Pe şantier, Gigel Rotaru, electrician calificat, se ocupă de întreținere, mentenanță și organizarea lucrărilor. Spune că nu se întâmplă nimic fără el.

"Este foarte multă muncă, dar și beneficiile sunt pe măsură. Sunt salariile apreciate, bune", explică Gigel Rotaru, electrician.

Nu se plânge de câștiguri, ci de lipsa oamenilor care să facă această meserie. Mulți electricieni au plecat în străinătate, iar cei tineri aleg mai degrabă joburi de birou.

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"Munca de șantier e mai grea față de birouri. De asta toată lumea fuge spre birouri. Vă dați seama că tineretul de astăzi, nu mai vor să facă cum era înainte școală profesională pentru meserie", menţionează Gigel Rotaru, electrician.

Lipsa meseriașilor se simte pe toate șantierele

Electricienii, instalatorii și macaragiii sunt tot mai greu de găsit.

"Pe absolut toate fronturile de muncă calificată ne confruntăm cu un deficit. Se câștigă foarte bine unde necesită foarte multă atenție, adică un electrician pe un anumit specific poate câștiga foarte bine, un macaragiu poate câştiga foarte bine. Sumele variază, nu știu, aș putea să spun de la un 7.000 în sus, 8.000 și revenind la lucrări specifice de nișă", spune Alex Legănaru, manager șantier.

Profesia de macaragiu este una dintre cele mai căutate în domeniul construcțiilor. Responsabilitatea este uriașă, însă și salariul depășește media pe economie. Un macaragiu începător câștigă în medie 5.000 de lei, iar după ce capătă experiență, veniturile lui pot trece de 9.000 de lei lunar.

Zece sectoare industriale au salarii medii nete de peste 6.000 de lei, iar trei depășeau 10.000 de lei, în condițiile în care media pe economie e de aproximativ 5.700 de lei.

"Un electrician care poate fără probleme și în orașele mici să câștige 7000 lei net pe lună, în timp ce un absolvent de studii superioare care își începe cariera într-un call center de exemplu va începe cu un salariu de 3800 maxim 4000 lei pe lună", spune Ana Călugăru, reprezentant platformă de joburi.

Meseriile tehnice și munca în fabrică pot aduce venituri peste media națională

Uneori chiar mai mari decât în anumite joburi de birou.

"Există această răsturnare de situație în care candidații care nu au studii superioare și intră în categoria blue collar au ajuns să câștige mai mult decât cei care au studii. Pentru ei există căutare și din străinătate. Diferențele sunt mari și vor continua să crească, mai ales că vorbim despre profesii care nu vor fi înlocuite de inteligența artificială", explică Ana Călugăru, manager PR platformă de joburi.

Potrivit INS, cei mai bine plătiți sunt angajații din extracția petrolului și gazelor, cu o medie de aproape 12 mii de lei net pe lună.