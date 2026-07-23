În plin sezon turistic, unul dintre cele mai fotografiate locuri din Brașov este închis. Autoritățile au blocat accesul pe platforma de pe Tâmpa la sfârșitul lunii mai pentru reparații, însă lucrările nu au început nici până acum. Turiștii se mulţumesc doar să admire priveliștea.

Cel mai popular punct de belvedere din oraș, situat lângă emblematicele litere "Brașov" este închis. Turiștii sunt dezamăgiţi după ce au urcat pe Tâmpa că nu mai pot face selfieuri si poze panoramice

"Tot timpul când este sezon turistic se întâmplă câte ceva. Ba nu merge, ba e închis ceva. Pleacă cu un gust amar, parca ceva lipseşte". "Sunt oameni care vin şi trebuie să se bucure de frumuseţea oraşului nostru". "Am rămas dezamăgiţi. Venim o singură dată pe an", au spus turiştii.

Primăria vrea să înlocuiască vechea platformă cu una din sticlă

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Autoritățile spun că platforma a devenit prea periculoasă pentru a mai fi folosită. Planul Primăriei este ca vechea construcție să fie înlocuită cu o podea din sticlă. Nu se ştie exact când vor începe lucrările

"În urma expertizei s-a constatat că există riscul ca aceasta să se prăbușească sub greutatea turiștilor. Sperăm că în curând să începem și lucrările de înlocuiere a acesteia", a spus Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Braşov.

Ce alternative au turiştii

Există însă și alternative pentru cei care vor o fotografie cu vederea oraşului.

La doar 32 de metri diferenţă de nivel, peste cota fostei platforme închisă din motive de siguranţă, e Varful Tâmpa -960 metri altitudine. De aici, în câţiva paşi sunt la o alta platforma de belvedere de unde se observă ca-n poveste: Piatra Craiului Măgura Codlei şi în plan apropiat o bună parte din Braşov cu oraşul istoric.

Platforma nu este doar un loc instagramabil, este parte din istoria orasului. A fost amenajată în 1905, lângă un restaurant care a fost distrus ulterior de un incendiu. A fost mereu unul din cele mai vizitate locuri din Braşov.