Ultimul transformator rămas întreg la CET Vest după incendiul din aprilie... a luat foc astăzi. Locuitorii din zonă au primit 3 mesaje Ro-alert. Sute de mii de bucureşteni se întreabă acum dacă la iarnă vor avea căldură şi apă caldă, dar autorităţile promit că dezastrul de azi nu va întârzia şantierul. Va fi gata tot în octombrie.

Norul de fum negru a acoperit din nou cerul de deasupra termocentralei care ar fi trebuit să asigure electricitate şi apă caldă pentru jumătate de oraş. Nici bine n-a trecut luna de când oamenii locului s-au speriat de moarte. La putin peste o luna de la incendiul in care au luat ars doua transformatoare, astazi a luat loc al treilea. Este vorba despre un transformator de rezerva aflat chiar langa cele distruse atunci, chiar pe acelasi aliniament. Zeci de pompieri au intervenit pe Bulevardul Timişoara. 3 mesaje RO-Alert au fost emise din cauza fumului care intoxica jumătate de cartier. O hală din apropiere a ars.

"Au putut amplasa dispozitivele si au putut interveni doar dupa ce a avut confirmarea ca s-a oprit alimentarea cu curent electric", a declarat Ana Covaşniuc, ofiţer ISU. Incendiul a fost localizat abia la ora 14. Angajaţii s-au autoevacuat, si, din fericire, nimeni nu a fost în pericol. "Ne afecteaza foarte tare, ca nu am avut curent 8 zile, si acum o luam de la capat. Ne-a spus administratorul ca nu o sa avem 2 ani de zile", spune o femeie. Centrala a fost închisă după incendiul din aprilie, iar consumatorii arondaţi CET Vest primesc de atunci apă caldă de la CET Grozăveşti. Reprezentanţii ELCEN susţin că alimentarea cu energie nu e afectată de incendiul de azi. Iar ministerul Energiei promite noi soluţii.

"În urmatoarele saptamani se cauta solutii pentru a fi adus cel putin inca un transformator. Planul in general ca in luna octombrie inainte de sezonul rece sa fim din nou cu trei transformatoare cu cet vest si aceasta centrala, cea mai moderna, sa functioneze din nou", a declarat Sorin Elisei, secretar general la ministerul Energiei. "Suntem intr-o evaluare tehnica, s-a format ocomisie formata din cei mai buni specialisti. Aceste transformatoare au mentenata facuta, sunt revizionate", a declarat Mirela Pavel, director provizoriu ELCEN. Transformatoarele distruse de cele două incendii fuseseră instalate în urmă cu 54 de ani.

Marko Pavlovici

