În Brăila, autorităţile au investit aproape 5 milioane de lei într-o trecere de pietoni amenajată în câmp, cu sisteme performante de iluminat, dar pe care nu o foloseşte nimeni. O investiţie care ridică mari semne de întrebare, în timp ce autorităţile susţin că trecerea ar putea deveni utilă în viitor. Până atunci, nota de plată este cât se poate de reală, chiar dacă pietonii lipsesc cu desăvârşire!

Suntem în satul brăilean Ariciu, unde o trecere de pietoni care nu duce nicăieri îi face pe şoferi să o ignore. Ce-i drept, aceasta se află în câmp şi nimeni nu pune piciorul pe ea.

Trecere de pietoni în mijlocul câmpului, dotată cu iluminat LED şi panouri fotovoltaice

Într-un final a oprit şi un şofer.

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"Asta mă întreb şi eu, cui foloseşte, dar n-am înţeles. Circul des pe aici", a spus un şofer.

"Cred că nu-i folositoare deloc, probabil nu-i bună deloc. Nu cred că opreşte nimeni, dar nu are cine trece aici", a adăugat altă persoană.

Nici localnicii nu văd cu ochi buni proiectul.

Explicaţia autorităţilor: trecerea de pietoni ar putea fi utilă în viitor

Însă autorităţile locale sunt chiar mândre de reuşită.

"Din informaţiile pe care le am sunt loturi de case date şi lumea îşi va construi acolo, deci nu este doar pentru momentul acesta, ci şi pentru viitor. Dacă va fi nevoie şi opinia publică, cei care râd, trebuie să mutăm această intersecţie cu avizele poliţiei rutiere şi al locuitorilor, atunci o să o mutăm în altă parte", a declarat Francisco Iulian Chiric, preşedintele CJ Brăila.

Drumul este în administraţia Consiliului Judeţean, iar autorităţile locale nu au fost informate cu privire la acest proiect, ci doar au găsit trecerea acolo. Lucrarea a fost finalizată în luna august a acestui an.