Caz revoltător la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca. O pacientă de 30 de ani a fost bătută de un asistent medical, în timpul unei crize. Bărbatul este acum în arest la domiciliu şi se apără cu cinism: putea să dea şi mai tare. Cazul readuce în discuţie tratamentul inuman la care sunt supuşi bolnavii psihic. Şi că, cele mai mari probleme sunt fix la cei care ar trebui să-i îngrijească pe bieţii oameni. Tot la Bălăceanca, un pacient a fost ucis în bătaie, cu mai mulţi ani în urmă. Iar la Târnăveni, un bărbat ţinut în condiţii inumane, s-a spânzurat anul trecut.

Agresiunea a avut loc pe 9 ianuarie. Pacienta de 30 de ani era tulburată şi refuza tratamentul. Pentru că nu i-a făcut pe plac asistentului medical, bărbatul şi-a pierdut răbdarea şi a disciplinat o barbar. Asistentul a lovit-o pe pacientă pe unul dintre holurile spitalului de psihiatrie. Bătaia a continuat apoi într-unul dintre saloane sub privirile asistentelor care sunt acum martore în proces.

Bărbatul se apără cu cinism: "Dacă îi dădeam două palme tari, se vedea pe faţă"

Pus în faţa imaginilor extrem de dure, asistentul medical, care ar fi trebuit să o îngrijească şi protejeze pe pacientă, a recunoscut loviturile. Aflat acum în arest la domiciliu, bărbatul de 58 de ani face pe victima. Şi se apără cu cinism. "Asta se întâmplă mai mereu. A fost o pacientă agitată care m-a zgâriat, m-a lovit. Am zdruncinat-o, pur şi simplu. I-am dat şi eu două palme, dar încet! Că dacă îi dădeam două palme tari, se vedea pe faţă", a spus asistentul medical. Asistentul va fi judecat pentru purtare abuzivă, după ce aparţinătorii victimei au depus plângere. La Bălăceanca, incidentul nu pare să fi stârnit prea multă îngrijorare.

"A fost un incident... Nu ştiu să vă spun mai multe detalii. La nivel intern este o comisie de cercetare disciplinară care se va întruni zilele acestea şi măsurile care vor fi luate vor fi comunicate", a declarat Laurenţiu Dumitraş, purtător de cuvânt al instituţiei. Nu este primul scandal în care este implicat spitalul de psihiatrie din Bălăceanca. În 2015, un pacient de 25 de ani a fost ucis în bătaie de un coleg de salon. Cadrele medicale n-au intervenit la timp. Tot aici, un medic a fost arestat, în 2024. Lua mită bani, ţuică şi vin şi emitea în schimb acte false pentru obţinerea de ajutoare sociale.

Cazurile individuale se suprapun cu problemele de sistem. Şi arată o radiografie cruntă a unui sistem care distruge pacienţi vulnerabili. În multe spitale, bolnavii psihic sunt ţinuţi murdari şi în frig, în saloane supraaglomerate. Astfel de condiţii au ieşit la iveală şi la Târnăveni, unde, anul trecut, un pacient s-a spânzurat în curtea spitalului din disperare. Experţii din sistem reclamă că orice încercare de reformă se face doar de faţadă.

"În ultimii 35 de ani, când vine vorba de schimbat faţa sistemului de sănătate, ne preocupă foarte mult termopanul şi ne preocupă foarte puţin omenia. Un doctor tânăr, care intră acum în psihiatrie, va intra sub această umbrelă. Că nimeni nu poate să facă nimic, că până la urmă trebuie să te acomodezi la faptul că pacienţii sunt violenţi, dar şi asistenţii şi să întorci privirea", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru. România are doar un psihiatru la 10.000 de locuitori şi un centru de sănătate mintală la 300.000 de locuitori.

