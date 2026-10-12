Imagini spectaculoase din Valea Jiului, acolo unde toamna a pictat pădurea în două culori! La câţiva kilometri de Petrila, Pădurea Bicoloră pare desprinsă dintr-un basm. Verdele intens al molizilor se împleteşte perfect cugalbenul, arămiul şi ruginiul fagilor şi al stejarilor, într-un peisaj care pur şi simplu îţi taie respiraţia. Locul atrage tot mai mulţi turişti şi pasionaţi de fotografie, dornici să surprindă spectacolul pe care natura îl face. Povestea pădurii însă a început în urmă cu aproximativ 50 de ani. Atunci pe deal au fost plantaţi arbori din specii diferite, ale căror culori creează astăzi tabloul cu totul şi cu totul special.

Peisaje spectaculoase, culori de poveste şi o pădure care pare desprinsă din basme! Pădurea Bicoloră - un colţ de rai care atrage toate privirile şi transformă fiecare plimbare într-o experienţă de neuitat.

Pădurea Bicoloră din Valea Jiului îşi schimbă înfăţişarea.Toamna molizii rămân verzi în timp ce fagii şi stejarii capătă nuanţe de galben şi ruginiu, aşa apare acest fenomen al naturii care atrage tot mai mulţi turişti.

"În jur de trei ani am descoperit locul și venim săptămânal, dacă nu, la două-trei săptămâni. Natura ne oferă o explozie de culori. E extraordinar ce vedem. Contrastul de culori e demenţial".

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"Foarte des venim şi mai ales în perioada asta, şi primăvara venim".

"Venim anual să vedem acest loc minunat, suntem cu familia, venim cu copiii, în drumeţii. Este aer curat aici. Este un loc special", spun turiştii.

Şi pasionații de fotografie străbat zona în lung și-n lat, în căutarea celor mai spectaculoase cadre.

"Multă lume vine şi chiar le place să fotografieze această zonă minunată. În luna octombrie, după data de 9, 10 pădurea bicoloră de lângă Auşelu îşi schimbă culoarea şi dă o frumuseţe aparte acestei zone. În partea stângă sunt brazi şi în partea dreaptă e fag şi fagul după cum bine ştim culoarea frunzele toamna iar bradul rămâne verde", spune Laurențiu Vasile, fotograf.

Spectacolul naturii continuă şi în Cheile Jieţului, acolo unde stâncile impunătoare se împletesc armonios cu pădurile îmbrăcate în culorile toamnei. Galbenul, arămiul şi ruginiul transformă peisajul într-un tablou de poveste, în care fiecare privelişte dezvăluie o nouă frumuseţe a naturii.