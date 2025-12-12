De câteva zile, drumul din fața caselor într-un carier din Iaşi a început să se surpe. Fisurile au apărut inițial ca niște simple crăpături, însă s-au adâncit odată cu ploile din ultimele zile. Alunecarea de teren afectează inclusiv conductele de apă și rețeaua de canalizare. Localnicii se tem acum să nu le fie distruse şi locuinţele dar autoritățile dau asigurări că la începutul anului viitor terenul va fi consolidat.

Locuitorii de la marginea Iașiului văd de la o zi la alta cum pământul le fuge tot mai mult de sub picioare.

"De la cele câteva fisuri apărute pe drum, am ajuns în prezent să avem adevărate cratere în asfalt. Cu mai mult de un metru s-a lăsat drumul. Se vede clar în zona gardurilor, unde ar fi trebuit să fie șoseaua, și aici, cât de mult s-a lăsat.", a explicat, Clara Mihociu, reporter Observator.

Cum trotuarele nu mai pot fi folosite, oamenii își riscă viața și merg pe șoseaua oricum surpată. Bordurile de la marginea drumului sunt și ele în valuri.

"Vi se pare periculos? Cum să nu, da’ poate să cadă și utilajul acela. Cât are până în râpă, se duce cu tot cu pământ de acolo.", a declarat un bărbat.

"E dezastru și dacă nu se lucrează și nu se face ceva, în curând o să se ducă de tot, tot tronsonul.

Este o bătaie de joc asupra oamenilor. E clară problema: bătaie de joc. Atât de mulți oameni sunt și tu să nu încerci să faci ceva.", a spus un alt bărbat.

Deși aflat la periferie, drumul e folosit zilnic de zeci de familii. Pe această stradă a locuit fostul edil Constantin Simirad, iar în vecinătate se află și casa actualului primar, Mihai Chirica.

"Aici nu se poate face un drum? Pe cuvântul meu dacă pot să înțeleg asta. La prima ploaie, mâine dimineață, toată asta s-a dus la vale.", a spus o femeie.

Oamenii și-au legat gardurile cu sârmă ca să nu rămână fără ele.

"Aici am fi tentați să credem că situația este sub control. Șoseaua nu este afectată, cu toate acestea, toată zona s-a lăsat cu totul în jos aproximativ un metru. Și cel mai bine se vede acest lucru în curtea acestei persoane: trotuarul care ducea de la casă până la poartă nu mai este practicabil, s-a rupt.", a mai adăugat reporterul Observator.

În pericol sunt și conductele de apă, dar și canalizarea de sub șosea. O echipă de muncitori a fost trimisă în zonă pentru a începe reparațiile. Primăria spune că după sărbători va începe și consolidarea colinei.

"Decopertăm stratul de asfalt, astfel încât să vedem ce se întâmplă cu rețeaua de canalizare, rețeaua de apă. Refacem straturile de umplutură, dar într-un mod tehnic și, începând cu anul viitor, începem lucrările de consolidare a versantului.", a declarat primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica.

Lucrările vor costa aproximativ nouă milioane de lei și vor fi gata într-un an.

