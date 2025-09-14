Panică în Suceava, după ce un apartament a fost cuprins de flăcări. De la ce a izbucnit incendiul

Locatarii unui bloc din Suceava au trecut, aseară, prin clipe de coşmar, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.

Flăcările uriaşe au cuprins rapid întreg balconul, dar şi una dintre camerele imobilului. Mai multe piese de mobilier, perdelele camerei, dar şi alte bunuri au fost făcute scrum. Pompierii au intervenit rapid cu mai multe autospeciale de stingere şi descarcerare şi au reuşit să lichideze incendiul.

Din fericire, nicio persoană nu se afla în preajma focului, iar restul apartamentului a fost salvat. Potrivit autorităţilor, cauza incendiului ar fi o plită electrică lăsată nesupravegheată pe balcon.

