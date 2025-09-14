Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Panică în Suceava, după ce un apartament a fost cuprins de flăcări. De la ce a izbucnit incendiul

Locatarii unui bloc din Suceava au trecut, aseară, prin clipe de coşmar, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.    

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 07:53

Flăcările uriaşe au cuprins rapid întreg balconul, dar şi una dintre camerele imobilului. Mai multe piese de mobilier, perdelele camerei, dar şi alte bunuri au fost făcute scrum. Pompierii au intervenit rapid cu mai multe autospeciale de stingere şi descarcerare şi au reuşit să lichideze incendiul. 

Din fericire, nicio persoană nu se afla în preajma focului, iar restul apartamentului a fost salvat. Potrivit autorităţilor, cauza incendiului ar fi o plită electrică lăsată nesupravegheată pe balcon. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu victime incendiu suceava pompieri
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România?
Observator » Evenimente » Panică în Suceava, după ce un apartament a fost cuprins de flăcări. De la ce a izbucnit incendiul