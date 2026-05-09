Weekend plin de savoare la Suceava. Timp de două zile, gurmanzii sunt invitaţi să savureze preparate afumate de tot felul. Vorbim despre bunătăţi gătite la smoker, pe foc cu lemne de fag, aşa cum cere tradiţia zonei. În plus, cei care vin la festival se pot bucura şi de ciorbă cu afumătură, ba chiar şi de pizza cu coaste afumate.

10 smokere au fost pornite dis-de-dimineaţă în Suceava, iar până la ora prânzului bucătarii deja gătiseră cele mai bune preparate din carne afumată.

Gust, aromă, savoare şi multă pricepere în pregătirea cărnii în smokere, acestea au fost ingredientele care i-au cucerit pe grumanzi. Toate preparatele din pui, porc, vită, miel şi peşte au fsot gătite ore în şir, la tihnă, făcute cu lemne de fag.

"Pentru sâmbătă avem 10 preparate pe care le facem la smokere, pt duminică la fel 10 preparate, pe care le facem la smokere, 5 bucătari profesionişti. Avem ceafă de vită, gât de miel, aripioare de pui, pulpe de pui, coaste de porc, balmoş", a declarat Gabriel Ostrovan, organizator.

Spectacol la festivalul culinar din Suceava

În total s-au pregătit mai mult de 100 de kilograme de carne. Ruladele şi cotletele au fost cele mai căutate.

"Avem nişte rulade din muşchiuleţ de berbecuţ, avem antricot şi vrăbioră şi puţin oaie. În partea cealaltă avem nişte cotlete de berbecuţ cu osul lung şi tocătură de carne de vită înăuntru", a declarat Renato, bucătar.

Cărnurile afumate au fost acompaniate de garnituri, salate şi diferite sosuri. Iar din meniu nu au lipsit nici surprizele.

"Aşa arată o pizza cu gust de Bucovina. O mozzarela, o brânză autohnota de burduf, coaste afumate de la smoker, dulceaţă de sfleclă roşie cu hrean şi puţină dulceaţă de ardei iute", a declarat Sergiu Iftodi, pizzar.

"Afumătură cu cartofi şi legume, tradiţional făcută pentru evenimente speciale. Sunt coaste afumate. Trebuie carne afumată, altfel nu dă gustul de afumătură", a declarat Alin Guriţă, bucătar.

Pofticioşii au venit de departe pentru a savura minunăţiile.

"Mâncarea, mâncarea m-a făcut să vin. Este mâncare foarte sănătoasă, simplă, se foloseşte doar sare şi piper". "Pizza cu aripioare şi porumb şi a fost foare bună". "Produse tradiţionale, ciorba, că e Bucovina, fără ciorbă nu se poate. Cea mai importantă mâncare şi restul mai verificăm pe parcurs", spun oamenii.

Festivalul Dopamine Food este deschis şi mâine. Biletul de intrare costă 180 de lei pe zi pentru o persoană, iar copiii sub 12 ani plătesc 50 de lei. De aceşti bani, însă, pot mânca oricât poftesc.

