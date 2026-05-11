Păsări exotice, transportate fără documente legale cu un microbuz cu numere de Bulgaria, depistate la Giurgiu

47 de păsări exotice transportate fără documente legale, în urma unui control făcut într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră din Giurgiu. Autorităţile nu au permis aducerea în ţară a păsărilor.

de Denisa Vladislav

la 11.05.2026 , 15:35
Poliţia de Frontieră a informat, luni, că poliţişti de frontieră de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 5 au oprit pentru verificări un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetăţean bulgar.

"În data de 09.05.2026, în jurul orei 11.00, polițiștii de frontieră  din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru verificări un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar. În mijlocul de transport se aflau, pe lângă șofer, alți opt pasageri, toți cetățeni bulgari.", se arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră

În interiorul microbuzului au fost găsite 47 de păsări exotice, aflate în cutii speciale de transport, pentru care persoanele nu au putut prezenta documente de provenienţă sau transport.

Ca urmare, au fost solicitaţi reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu, care au dispus nepermiterea intrării pe teritoriul României a păsărilor transportate.

Totodată, autorităţile bulgare au fost informate cu privire la constatări.

