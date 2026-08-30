Un bilet vândut, un copac plantat. Este promisiunea unui festival din Timișoara care, de șase ediții, încearcă să lege muzica de o misiune verde. Rezultatele se văd deja: peste 85.000 de copaci au fost plantați până acum. Anul acesta, organizatorii duc ideea și mai departe și transformă Pădurea Verde într-o galerie de artă în aer liber, cu instalații realizate aproape integral din materiale reciclate.

Mulţi timișorenii își petrec ultimul weekend de vară la unul dintre cele mai iubite festivaluri din România. La Codru, Pădurea Verde devine locul în care se întâlnesc muzica, natura, arta și comunitatea. Pe cele cinci scene, artiști din România și din străinătate aduc un mix de genuri, de la rock și hip-hop, până la trap, folclor reinterpretat și heavy metal.

Ajuns la cea de-a șasea ediție, festivalul este unul dintre puținele din Europa în care sustenabilitatea și arta sunt la fel de importante ca muzica.

50.000 de paie au fost legate manual de studenții de la Facultatea de Arte din Timișoara. Creația lor se numește "Synthetic Clouds" și atrage atenția asupra consumului excesiv de plastic. Și este doar una dintre creațiile artistice spectaculoase care se regăsesc în Pădurea Verde.

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Nu departe, un autobuz care urma să fie casat a primit o viață nouă. 40 de studenți de la Facultatea de Arte și Design l-au transformat într-un music spot, un proiect inspirat chiar de tema festivalului: grija pentru mediu și reutilizarea lucrurilor care par să nu mai aibă nicio șansă.

"Facem ateliere în timpul anului, în cadrul cărora construim elemente, instalații artistice pe care ulterior le expunem în festival. Avem cinci zone tematice: apă, aer, pământ și foc, elementele primordiale plus al cincilea element care este codrul, în povestea noastră", a afirmat Elena Aronoaie-Adorian, director creativ.

"Într-o lume în care dăm tot mai mult cu piciorul planetei pe care o avem e timp să fie evenimente pe scară largă care să aducă atenția către a proteja ce încă mai avem", a spus un bărbat.

"Mi se pare o idee bună să facă în acest loc un festival, în loc să pună o grămadă de clădiri înalte", a afirmat o tânără.

În șase ani, festivalul a contribuit la plantarea a nu mai puţin de 85.000 de pomi.