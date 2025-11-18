Video Patru pietoni, răniți după ce o mașină a fost proiectată pe trotuar pe Bulevardul Uverturii
Un accident grav a avut loc marți dimineață, pe 18 noiembrie 2025, la intersecția Bulevardului Uverturii cu Strada Apusului din București. Două autoturisme s-au ciocnit puternic, iar forța impactului a proiectat unul dintre vehicule pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit patru pietoni şi două autovehicule staţionate.
Potrivit DGPMB - Brigada Rutieră, autoturismul scăpat de sub control a lovit patru pietoni și două mașini staționate. Victimele au suferit răni și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.
Patru pietoni au fost răniţi
„Accidentul s-a soldat cu rănirea celor patru pietoni, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.”, a transmis Brigada Rutieră.
Șoferii celor două autoturisme au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind zero.
Traficul a fost afectat imediat după accident, circulația desfășurându-se alternativ pe bulevardul Uverturii, sub coordonarea polițiștilor rutieri, până la degajarea zonei.
„În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.”, au mai precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.
Polițiștii continuă investigațiile pentru a determina modul în care s-a produs coliziunea și ce anume a dus la proiectarea unuia dintre autovehicule pe trotuar.
