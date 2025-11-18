Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Patru pietoni, răniți după ce o mașină a fost proiectată pe trotuar pe Bulevardul Uverturii din Bucureşti

Un accident grav a avut loc marți dimineață, pe 18 noiembrie 2025, la intersecția Bulevardului Uverturii cu Strada Apusului din București. Două autoturisme s-au ciocnit puternic, iar forța impactului a proiectat unul dintre vehicule pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit patru pietoni şi două autovehicule staţionate. 

de Redactia Observator

la 18.11.2025 , 10:48

Potrivit DGPMB - Brigada Rutieră, autoturismul scăpat de sub control a lovit patru pietoni și două mașini staționate. Victimele au suferit răni și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Patru pietoni au fost răniţi

„Accidentul s-a soldat cu rănirea celor patru pietoni, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.”, a transmis Brigada Rutieră.

Articolul continuă după reclamă

Șoferii celor două autoturisme au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind zero.

Traficul a fost afectat imediat după accident, circulația desfășurându-se alternativ pe bulevardul Uverturii, sub coordonarea polițiștilor rutieri, până la degajarea zonei.

„În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.”, au mai precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a determina modul în care s-a produs coliziunea și ce anume a dus la proiectarea unuia dintre autovehicule pe trotuar.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pietoni raniti accident masina accident bulevardul uverturii
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
„Mami, nu mai pot, sunt toată lovită”. Filmări șocante arată abuzurile la care își supune la antrenamente Camelia Voinea propria fiică
„Mami, nu mai pot, sunt toată lovită”. Filmări șocante arată abuzurile la care își supune la antrenamente Camelia Voinea propria fiică
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi?
Observator » Evenimente » Patru pietoni, răniți după ce o mașină a fost proiectată pe trotuar pe Bulevardul Uverturii din Bucureşti