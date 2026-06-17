Patru agenți de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați de Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru luare de mită și abuz în serviciu, fiind acuzați că ar fi primit bani sau alte foloase de la șoferi pentru a nu aplica sancțiuni în trafic. Ancheta vizează fapte comise în perioada 2021-2025, în care polițiștii ar fi evitat aplicarea amenzilor și a măsurilor complementare prevăzute de lege.

Patru polițiști de la Rutieră, acuzați de luare de mită și abuz în serviciu. Cât primeau agenţii de la şoferi - Shutterstock

Conform Parchetului, în perioada iulie 2021 - decembrie 2025, poliţiştii au pretins şi, în majoritatea cazurilor, au primit de la conducători auto opriţi în trafic sume de bani sau alte foloase, pentru a nu constata ori sancţiona abaterile rutiere săvârşite de aceştia. Aceste fapte au fost reţinute ca infracţiuni de luare de mită.

În cele mai multe dintre situaţii, şoferii nu au mai primit amenzile ori sancţiunile complementare prevăzute de lege, precum suspendarea dreptului de a conduce, reţinerea permisului sau aplicarea punctelor de penalizare. În acest sens, în sarcina poliţiştilor a fost reţinută săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Procurorii spun că au existat şi situaţii în care, fără să rezulte pretinderea sau primirea unor sume de bani ori a altor foloase, poliţiştii nu au aplicat sancţiunile legale conducătorilor auto opriţi în trafic. În aceste cazuri, faptele au fost reţinute distinct, ca infracţiuni de abuz în serviciu.

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În raport de fiecare inculpat, situaţia de fapt reţinută este următoarea:

Un poliţist în vârstă de 39 de ani este cercetat pentru şapte infracţiuni de luare de mită şi cinci infracţiuni de abuz în serviciu, comise în perioada iulie 2021 - decembrie 2025. Sumele pretinse şi primite de la conducătorii auto opriţi în trafic au variat între 30 de lei şi 3.000 de lei. În schimbul acestor foloase, agentul de poliţie nu a aplicat conducătorilor auto nicio sancţiune, a aplicat sancţiunea mai blândă a avertismentului în loc de amendă ori nu a aplicat sancţiunile complementare prevăzute de lege (suspendarea dreptului de a conduce, reţinerea permisului sau aplicarea punctelor de penalizare) pentru abateri precum nerespectarea culorii roşii a semaforului, încălcarea marcajului longitudinal continuu sau depăşirea limitei legale de viteză.

Un agent în vârstă de 28 de ani este cercetat pentru două infracţiuni de luare de mită şi două infracţiuni de abuz în serviciu, comise în luna decembrie 2025, alături de primul poliţist. În cele două situaţii, inculpatul a primit, prin intermediul colegului de echipaj, sumele de 3.000 de lei şi 200 de lei, de la conducători auto opriţi în trafic pentru încălcarea marcajului longitudinal continuu şi pentru depăşirea limitei legale de viteză, fără ca sancţiunile contravenţionale legale să fie aplicate în niciunul dintre cazuri.

Un alt agent în vârstă de 28 de ani este cercetat pentru o infracţiune de luare de mită şi trei infracţiuni de abuz în serviciu, comise în perioada noiembrie-decembrie 2025. La data de 08.12.2025, el a acceptat promisiunea unor foloase de natură medicală din partea unei conducătoare auto oprite în trafic pentru o manevră interzisă de schimbare a benzii de circulaţie, în schimbul neaplicării sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce. De asemenea, la data de 16.11.2025, în două situaţii distincte, inculpatul nu a aplicat sancţiunile legale incidente unor conducători auto opriţi pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului şi, respectiv, pentru un comportament agresiv în trafic.

Al patrulea poliţist, în vârstă de 49 de ani, este cercetat pentru două infracţiuni de abuz în serviciu, comise la data de 16.11.2025, alături de un alt coleg. În cele două situaţii, fără să fi pretins sau primit vreo sumă de bani ori alte foloase, inculpatul nu a aplicat sancţiunile legale incidente (amenda contravenţională şi suspendarea dreptului de a conduce) unor conducători auto opriţi în trafic pentru un comportament agresiv în conducere, respectiv pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului.

Doi dintre agenţii cercetaţi în acest dosar au fost plasaţi sub control judiciar, iar alţi doi nu au nicio măsură preventivă.