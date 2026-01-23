Antena Meniu Search
Video Momentul în care un consilier şcolar din Galaţi agresează un elev pe terenul de sport

Incident şocant în comuna Ţepu din judeţul Galaţi. Un consilier local a fost filmat în timp ce agresa un adolescent pe terenul de sport al unei şcoli.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 09:14

În imaginile surprinse de un alt elev se observă cum bărbatul îi pune mâinile la gât băiatului şi îl lipeşte de gard, după care îl loveşte peste faţă.

Totul a pornit de la un conflict între fiul consilierului şi băiat. Orbit de furie, individul care face parte şi din consiliul de administraţiei al instituţiei de învăţământ, a venit să-i facă dreptate copilului său.

Părinţii copilului lovit au aflat ce s-a întâmplat abia după ce au apărut imaginile, asta deşi incidentul a avut loc în toamnă.

