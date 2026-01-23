Incident şocant în comuna Ţepu din judeţul Galaţi. Un consilier local a fost filmat în timp ce agresa un adolescent pe terenul de sport al unei şcoli.

În imaginile surprinse de un alt elev se observă cum bărbatul îi pune mâinile la gât băiatului şi îl lipeşte de gard, după care îl loveşte peste faţă.

Totul a pornit de la un conflict între fiul consilierului şi băiat. Orbit de furie, individul care face parte şi din consiliul de administraţiei al instituţiei de învăţământ, a venit să-i facă dreptate copilului său.

Părinţii copilului lovit au aflat ce s-a întâmplat abia după ce au apărut imaginile, asta deşi incidentul a avut loc în toamnă.

