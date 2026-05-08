Caz revoltător în Capitală. O fetiţă de 9 ani a fost violată luni la rând, de propriul bunic. Individul i-a permis şi unui vecin, un bărbat în vârstă de 80 de ani, să o abuzeze sexual. După ce amândoi agresorii au fost reţinuţi, ancheta a scos la iveală lucruri incredibile. Cei doi au abuzat în ultimii douăzeci de ani şi alte copile, care le erau rude. Cea mai mică victimă are doar 4 ani.

Poliţiştii încearcă acum să afle câte persoane ar fi fost victime în acest caz, ancheta fiind încă în desfăşurare. Totul a ieşit la iveală după ce o fetiţă de 9 ani şi-a făcut curaj şi le-a povestit rudelor coşmarul prin care trecea.

Potrivit informaţiilor obţinute până acum, copila ar fi fost abuzată de propriul bunic, într-o locuinţă în care aceasta era lăsată singură alături de bărbat, cât timp părinţii mergeau la muncă. Familia credea că fata este în siguranţă, însă după o perioadă au descoperit ce se întâmpla în lipsa lor, asta pentru că fetiţa a spus adevărul unei rude. Mama ei a anunţat imediat poliţia, iar anchetatorii au deschis o anchetă penală.

În timpul cercetărilor, poliţiştii au ajuns şi la un vecin de pe aceeaşi stradă, un bărbat în vârstă de 80 de ani. Anchetatorii suspectează că şi acesta ar fi abuzat mai mulţi copii de-a lungul anilor. Unele dintre presupusele victime sunt astăzi adulți şi au peste 30 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi presupuşi pedofili au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt în arest preventiv după decizia magistraților.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰