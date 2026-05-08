Scene dramatice în Bacău. Un băieţel de doar 3 ani şi-a pierdut viaţa după ce a căzut într-o fântână adâncă de mai bine de 20 de metri. S-a întâmplat în comuna Parincea, iar salvatorii au pornit imediat într-o cursă contracronometru.

Un alpinist ISU a coborât în fântână pentru a-l scoate pe copil la suprafaţă. Micuţul a fost găsit însă fără semne de viaţă, aşa că medicii au început resuscitarea chiar la marginea fântânii. Din păcate, copilul nu a mai putut fi salvat.

Tragedie cu repetiţie

Tragedia vine la doar câteva zile de la alte două cazuri cumplite, trase parcă la indigo cu acesta. În Dolj, un copil de doar un an şi patru luni s-a înecat în piscina din curtea bunicilor, după câteva momente, în care a fost scăpat din ochi.

Articolul continuă după reclamă

Iar în Vrancea, un băieţel de patru ani şi jumătate a murit înecat într-o baltă, după ce a ieşit singur din curte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰