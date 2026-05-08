Un caz medical extrem de rar a fost înregistrat la Cluj-Napoca. Pacienta, o tânără cercetătoare de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, a contractat boala în timpul unei expediții științifice desfășurate în Panama și Costa Rica, în urmă cu doi ani. O simplă mușcătură de insectă s-a transformat într-un coșmar medical care a durat luni întregi.

"Erau foarte, foarte dureroase. Nu puteam să mă ating cu apa, dormeam întotdeauna cu un pansament peste aceste leziuni, se lipeau, era forte dureros să-l curăţ." spune pacienta.

La mai bine de doi ani de la una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, pe brațele cercetătoarei Ioanei Mitrea au rămas urmele bolii.

"A fost o experiență neplăcută, poate un pic traumatizantă la început. Erau foarte, foarte mici. Asemănătoare cu un coș. Ușor, ușor au crescut în dimensiune și mi-am dat seama că ceva nu este în regulă.", explică pacienta.

Confirmarea a venit după o a doua biopsie și analize moleculare complexe, realizate atât în România, cât și în Israel. Medicii au identificat parazitul Leishmania panamensis, specific zonelor tropicale din America Latină.

"Acesta este leziunea primară și cea mai mare. Aici a fost și acel inițial coș. Era foarte mic ca dimensiune după care s-a tot mărit și a dus la apariția unor ulcere destul de adânci.", mărturiseşte tânăra cercetătoare.

Leishmanioza este transmisă prin înțepătura unor insecte foarte mici, numite flebotomi, asemănătoare cu musculițele de nisip. În România este extrem de rară și apare, de regulă, în America Centrală și de Sud.

"Majoritatea laboratoarelor din Europa sunt obișnuite, inclusiv noi, pentru speciile din lumea veche, nu și pentru cele din lumea nouă. Leishmanioza face foarte multe victime, vorbim aici de milioane de pacienți expuși anual, mai ales în zona tropicală.", explică Andrei Daniel Mihalca, profesor universitar.

Pentru a se putea trata, pacienta a urmat un tratament comandat tocmai din Brazilia.

În literatura de specialitate din România nu era menționat niciun astfel de caz. Cercetătorii din Cluj au prezentat situația într-un articol publicat recent în prestigioasa revistă științifică Infectious Diseases of Poverty.

"Tratamentul recomandat nu se găsește în mod uzual în Europa. L-am găsit disponibil în câteva țări: Turcia, Cehia, dar destul de dificil de procurat și extrem de scump.", mai spune Andrei Daniel Mihalca.

Parazitul transmis de această insectă e întâlnit destul de frecvent la câinii din zonele mediteraneene, unde există tratament.

