Este scandal într-o comună din Iaşi după ce întreaga comunitate s-a "ridicat" împotriva preotului. Slujitorul bisericii este acuzat că "a jucat fotbal" cu oseminte prin cimitir după ce a decis reorganizarea acestuia.

Enoriașii sunt revoltați de această situație. Spun că nu au fost anunțați cu privire la faptul că urmau să se mute aceste oseminte în noul cimitir. Li s-ar fi adus la cunoștință la un moment dat că se dorește acest lucru, dar nu și-ar fi dat acordul pentru o astfel de mutare.

Oseminte mutate cu roaba

Unii dintre ei chiar susțin că nu știu în acest moment dacă osemintele persoanelor pe care le aveau înhumate în vechiul cimitir mai sunt sau nu la locul respectiv. Cert este că o parte dintre aceste oseminte au fost mutate în saci de pânză și duse, se pare cu o roabă, pe o distanță de câteva sute de metri până în noul cimitir unde ar fi fost înhumate.

Articolul continuă după reclamă

Mai spun oamenii că nu s-ar fi făcut niciun fel de ritual bisericesc, nici o slujbă pentru această mutare și că din ce au auzit ei s-a făcut acest lucru tocmai pentru că s-ar dori realizarea unei parcări în locul în care erau acele mormite care au fost acum desființate.

De cealaltă parte însă starețul mănăstirii susține că nimic din ce se aude nu ar fi adevărat, că nu își dorește să facă o parcare și chiar că ar fi fost mutate aceste oseminte la cererea oamenilor pentru că în noul cimitir ar avea locuri de veci mai frumos amenajate sau cavouri, în teren însă nu se vede acest lucru. Mai susține el că s-au făcut și slujbele în tocmai așa cum cere tradiția, deocamdată însă conflictul continua acolo și rămâne de văzut cum se va finaliza.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰