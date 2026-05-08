Accident spectaculos, în această dimineață, chiar în curtea Serviciului de Ambulanță Sălaj. O doctoriță de 74 de ani a avariat trei mașini, după ce a făcut o manevră greşită în parcare şi a aterizat peste autoturismele de la nivelul inferior.

Femeia în vârstă de 74 de ani, medic la o clinică privată din Zalău, tocmai ajunsese la muncă și a vrut să parcheze mașina în parcarea unității sanitare. Nu se știe ce s-a întâmplat, dar, în loc să oprească, mașina a continuat să meargă, a rupt o balustradă și a ajuns în curtea serviciului de ambulanță, câțiva metri mai jos. A căzut trei autoturisme care aparțin angajaților de la ambulanță, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de poliție, dar doctorița nu a știut să le explice acestora ce anume s-a întâmplat. Mașina are cutie automată, iar femeia le-a spus agenților că, atunci când a apăsat pedala de frână, mașina pur și simplu nu a oprit. Specialiștii spun că este posibil, totuși, ca aceasta să fi încurcat modurile de conducere ale autoturismului sau chiar să fi apăsat ambele pedale în același timp, frâna și accelerația.

Incidentul aduce, totuși, în discuție necesitatea unor analize suplimentare pentru persoanele cu vârsta mai mare de 70 de ani, atunci când își reînnoiesc permisul auto, pentru că, în mod clar, reflexele nu mai sunt aceleași ca în tinerețe.

