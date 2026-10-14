La Iaşi credinţa şi răbdarea se întâlnesc în cel mai important moment al pelerinajului.

Vorbim despre 22.000 de persoane care stau la rând şi aşteaptă să ajungă să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi vor ajunge la baldachinul cu flori peste 14 ore de aşteptare. Cei care au ajuns acum la raclă, s-au aşezat ieri la rând şi au aşteptat aproape 18 ore. Seara trecută s-a înregistrat şi un record de pelerini, simultan la rând au fost 32.000 de persoane, peste 6 kilometri a măsurat coada.

Oficiază 28 de ierarhi din mai multe ţări

Oamenii nu s-au speriat de faptul că este foarte frig. Au stat cu răbdare la rând şi au aşteptat să ajungă pentru a-şi spune rugăciunile. Este cea mai importantă zi a pelerinajului, este ziua hramului, e o sărbătoare mare pentru toţi credincioşii. Se spune că în această zi, rugăciunile sunt ascultate mai uşor, iar dorinţele împlinite. Oamenii vin tocmai de aceea în număr atât de mare în această zi.

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Începând cu ora 09:00, pe un podium amplasat la limita Pietonalului Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane, un sobor de 28 de arhierei din ţară şi străinătate, printre care şi Înalt Prea Sfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, conduşi de ÎPS Dimitros, mitropolit al Franţei şi Exarh al Europei, vor oficia slujba Sfintei Liturghii, cu ocazia prăznuirii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Anul acesta, reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei au adus, de la o mănăstire din judeţul Neamţ, şi moaştele Sfântului Cuvios Paisie.