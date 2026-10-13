La Iaşi, nici ploaia sau orele întregi de aşteptare nu i-au ţinut departe de racla Sfintei Parascheva pe credincioşi. Peste 133 de mii de oameni au trecut, în ultimele cinci zile, pe la moaştele Ocrotitoarei Moldovei, într-un pelerinaj care adună an de an oameni din toate colţurile ţării. Cu umbrele, haine groase şi multă răbdare, pelerinii au stat la coadă ore în şir pentru a ajunge să se roage. Pentru unii, aşteptarea a durat chiar şi 16 ore. Oamenii spun că au venit cu speranţe, rugăciuni şi dorinţa de a găsi alinare, iar pentru mulţi dintre ei, efortul nu este prea mare atunci când vine vorba despre credinţă.

Şirul credinţei măsura la un moment dat cinci kilometri și jumătate. De la 5 dimineaţa a început să plouă în Iaşi şi tot de atunci a început să crească şi numărul oamenilor care se aşezau la rând. Unii au venit pregătiţi cu umbrele şi pelerină, alţii au venit total nepregătiţi. Nici unii şi nici ceilalţi nu au renunţat însă la pelerinaj. Au mers cu răbdare până au ajuns la raclă să se închine.

Cei care nu au aveau umbrele au primit daruri utile de la voluntari.

"Acum plouă puţin, dar până acum a plouat tare şi a fost nevoie. Nu am văzut până acum pe cineva să plece din cauza ploii", spune un voluntar.

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"Atunci când plouă parcă simţi altfel experienţa asta când vii să te închini. Simţi cu trup şi suflet că mergi din greu să te închini", spun pelerinii.

Petruța s-a înhămat la un drum de cinci ore dus-întors ca să se roage la moaştele Sfintei Parascheva de ziua ei. Nici oboseala, nici ploaia nu au descurajat-o.

"Azi fac 60 de ani. Când e prea uşor ni se urcă la cap, aşa că oleacă de greutate ne face bine", spune Petruţa.

Peste 133.000 mii de credincioşi s-au rugat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului. Iar ieri, la rând erau cel puţin 16.000 de oameni în cel mai aglomerat moment.

"Faptul că şi pe această vreme, pelerinii continuă să vină în număr foarte mare să se închine la Cuvioasa Parascheva ne artă nouă că este credinţă în popor", spune Lucian Apopei, preot.

Cei mai mulţi pelerini sunt aşteptaţi de astăzi la Iaşi. Oamenii cred că mâine, când este celebrată Sfânta Parascheva, puterile acesteia cresc.