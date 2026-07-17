Pensionar de 73 de ani, băut și fără permis, rănit după ce a căzut cu un scuter electric în Maramureş

Un bărbat de 73 de ani a ajuns la spital după ce a căzut cu un scuter electric pe o șosea din localitatea Petrova, județul Maramureș. Polițiștii au stabilit ulterior că acesta nu avea permis de conducere, iar vehiculul nu era înmatriculat.

Scuterist de 73 de ani, beat și fără permis, rănit după ce a căzut pe șosea - Sursa: Profimedia

Joi după amiază, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au intervenit în localitatea Petrova pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu o victimă.

În urma verificărilor, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 73 de ani, care conducea un scuter electric, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe partea carosabilă.

În urma accidentului, acesta a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, scuterul electric nu era înmatriculat.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru stabilirea exactă a alcoolemiei, bărbatului i-au fost prelevate probe biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz.