Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Pensiune din Caraș-Severin, cuprinsă de flăcări. Focul a pornit de la coșul de fum

Incendiu violent, ieri după-amiază, într-un oraş din judeţul Caraş-Severin. O pensiune în care erau cazaţi mai mulţi turişti a fost cuprinsă de foc.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 08:43

Flăcările ameninţau să se extindă la clădirile din jur, însă, pompierii au intervenit rapid şi vâlvătaia a fost stinsă.

Din fericire, nu au fost victime. Cauza producereii incendiului a fost coşul de fum, neizolat corespunzător.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu pensiune caras severin
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Evenimente » Pensiune din Caraș-Severin, cuprinsă de flăcări. Focul a pornit de la coșul de fum