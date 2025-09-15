Incendiu violent, ieri după-amiază, într-un oraş din judeţul Caraş-Severin. O pensiune în care erau cazaţi mai mulţi turişti a fost cuprinsă de foc.

Flăcările ameninţau să se extindă la clădirile din jur, însă, pompierii au intervenit rapid şi vâlvătaia a fost stinsă.

Din fericire, nu au fost victime. Cauza producereii incendiului a fost coşul de fum, neizolat corespunzător.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰