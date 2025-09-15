Video Pensiune din Caraș-Severin, cuprinsă de flăcări. Focul a pornit de la coșul de fum
Incendiu violent, ieri după-amiază, într-un oraş din judeţul Caraş-Severin. O pensiune în care erau cazaţi mai mulţi turişti a fost cuprinsă de foc.
Flăcările ameninţau să se extindă la clădirile din jur, însă, pompierii au intervenit rapid şi vâlvătaia a fost stinsă.
Din fericire, nu au fost victime. Cauza producereii incendiului a fost coşul de fum, neizolat corespunzător.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰