Percheziții în Bihor: Interlopul Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați de mascaţi

Polițiștii arădeni au descins, în această dimineață, la 9 adrese din Oradea, principalul vizat fiind interlopul Marcovix Romulus, cunoscut ca "Romi Neguș".

Investigațiile au început după ce în noaptea de 27/28 august a.c., în jurul orei 03.30, indivizi necunoscuți au spart cu sticle goale de șamapnie, geamurile casei din Arad, unde locuiește interlopul arădean "Doru Moldoveanu", cu numele real Milan Moise. Cei doi trebuiau să se întâlnească peste câteva zile, în 30 octombrie, la Gala RXF de la București pentru a se înfrunta în ring.

În urma investigațiior, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au stabilit că în atac au fost implicați șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite un pistol cu bile și macete. Suspecții urmează să fie aduși pentru audieri, urmând să fie cercetați pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun poliţiştii

La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că bănuiții, în noaptea de 27/28 august a.c., în jurul orei 03.30, ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum și geamurile a două autoturisme.

Au fost percheziționate 8 autoturisme folosite de către cei în cauză, fiind emise 7 mandate de aducere, pe numele persoanelor respective, care urmează a fi conduse la audieri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰