Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Percheziții în Bihor: Interlopul Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați de mascaţi

Polițiștii arădeni au descins, în această dimineață, la 9 adrese din Oradea, principalul vizat fiind interlopul Marcovix Romulus, cunoscut ca "Romi Neguș".

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 14:23
Percheziții în Bihor: Interlopul Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați de mascaţi Percheziţii interlopi

Investigațiile au început după ce în noaptea de 27/28 august a.c., în jurul orei 03.30, indivizi necunoscuți au spart cu sticle goale de șamapnie, geamurile casei din Arad, unde locuiește interlopul arădean "Doru Moldoveanu", cu numele real Milan Moise. Cei doi trebuiau să se întâlnească peste câteva zile, în 30 octombrie, la Gala RXF de la București pentru a se înfrunta în ring.

În urma investigațiior, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au stabilit că în atac au fost implicați șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite un pistol cu bile și macete. Suspecții urmează să fie aduși pentru audieri, urmând să fie cercetați pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Articolul continuă după reclamă

 

Ce spun poliţiştii

La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că bănuiții, în noaptea de 27/28 august a.c., în jurul orei 03.30, ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum și geamurile a două autoturisme.

Au fost percheziționate 8 autoturisme folosite de către cei în cauză, fiind emise 7 mandate de aducere, pe numele persoanelor respective, care urmează a fi conduse la audieri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

interlopi oradea mascati
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului?
Observator » Evenimente » Percheziții în Bihor: Interlopul Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați de mascaţi