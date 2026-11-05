Șapte polițiști din Sibiu au fost reținuți într-un dosar de corupție. Sunt cercetaţi pentru că luau şpăgi, chiar şi de 2.000 de euro pentru a le facilita unor şoferi fie să obţină diverse acte, fie să fie admişi la examenul auto. Mai bine de un an, peste 170 de şoferi ar fi "ajutaţi" într-un fel de sau altul, de reţeaua permiselor.

Anchetatorii au stabilit faptul că, în perioada cuprinsă între iunie 2025 și octombrie 2026, un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi pretins și primit sume între 100 de lei și 1500 de euro pentru ca persoane interesate să obțină cu rapiditate certificate de înmatriculare a vehiculelor sau cărți de identitate pentru persoane sau să fie declarate admis la proba practică pentru obținerea permisului de conducere.

Toate aceste lucruri în complicitate cu polițiștii de la permise și matriculări sau de la evidența persoanelor. Tot anchetatorii au stabilit că același bărbat în vârstă de 57 de ani, cu complicitatea unui intermediar, un bărbat în vârstă de 46 de ani și șapte agenți de poliție de la permise și matriculări sau de la evidența persoanelor, ar fi pretins și primit sume de bani între 50 de euro și 2000 de euro pentru obținerea aceluiaşi tip de documente, certificat de înmatriculare a vehiculelor, permis de conducere sau cărți de identitate.

Ieri au fost numai puțin de 14 percheziții. Cei șapte agenți de poliție și cei doi intermediari au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta a fost coordonată de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și au fost documentate 170 de infracțiuni de corupție și o infracțiune de camătă.