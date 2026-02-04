Antena Meniu Search
Percheziţii la firme care au făcut transporturi agabaritice neconfome. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane €

Poliţiştii au făcut 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Constanţa şi Gorj, într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Potrivit anchetatorilor, sunt vizaţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale şi pe acţiuni, care ar fi făcut peste 1.300 de transporturi agabaritice şi ar fi declarat, în cererile de eliberare a autorizaţiilor, date tehnice neconforme caracteristicilor reale ale transporturilor, cu scopul de a reduce tariful de drum. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.600.000 de euro.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 12:51
Miercuri, 4 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1 au pus în executare 14 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Constanţa şi Gorj, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, informează Poliţia Capitalei, transmite News.ro.

Potrivit sursei citate, din datele şi probele administrate a reieşit că, în perioada 2020-2023, mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale şi societăţi pe acţiuni, ar fi efectuat peste 1.300 de transporturi agabaritice, iar pentru a reduce tariful de drum ar fi declarat, în cuprinsul cererilor pentru eliberarea autorizaţiilor, date tehnice neconforme cu caracteristicile reale ale transporturilor.

Potrivit unor surse judiciare, datele tehnice de la Registrul Auto Român nu corespund cu datele tehnice declarate în cererile formulate la CNAIR pentru aprobarea transporturilor. Aceleaşi surse precizează că reprezentanţii societăţilor implicate ar fi recurs la acest lucru ca să plătească mai puţin la transport sau ca autovehiculele agabaritice să se poată deplasa pe drumuri mai înguste, unde costurile erau mai scăzute.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.600.000 de euro.

Pentru administrarea materialului probator, în cursul zilei de miercuri 4 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1 au pus în aplicare cele 14 mandate de percheziţie domiciliară.

Persoanele vizate au fost depistate şi urmează să fie duse la audieri.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. 

