Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat percheziţii la Primăria comunei Zorleni, judeţul Vaslui, şi la locuinţele unor angajaţi ai instituţiei, ca urmare a suspiciunilor privind nereguli la acordarea ajutoarelor după calamităţile din toamna anului trecut. Prejudiciul estimat este de aproximativ 1,5 milioane de lei, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

Percheziţii la o primărie din Vaslui, pentru nereguli privind ajutoarele acordate victimelor calamităţilor - Shutterstock | Ilustraţie

"La data de 27 noiembrie 2025, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vaslui au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară în comuna Zorleni, dintre care una la sediul unei instituţii publice din localitate. Ca urmare a activităţilor desfăşurate au fost ridicate, în vederea cercetării, mai multe mijloace materiale de probă. Prejudiciul cauzat este estimat la 1,5 milioane de lei", a declarat pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Surse judiciare au precizat că instituţia vizată de descinderi este Primăria Zorleni, iar alte percheziţii au fost făcute la angajaţi ai primăriei.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, obţinere ilegală de fonduri şi deturnare de fonduri.

